Транспорт 25 марта 2024, 19:43 Whoosh: электросамокаты в Москве и Петербурге оснастят крупными номерами для удобства фиксации нарушений камерами

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Электросамокаты в Москве и Петербурге теперь будут иметь крупные номера, которые легко смогут распознать камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Об этом News.ru рассказала пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко.

Она объяснила, что номера будут настолько крупными, чтобы камера могла распознать их, как это происходит в случае с автомобилями. Тогда можно будет быстро вычислить нарушителя и выписать ему штраф или привлечь к другой ответственности.

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«Ожидается, что камера будет фиксировать поездки вдвоем, ситуации, когда люди не спешиваются на пешеходных переходах, нарушения полос для движения, когда человек едет по скоростной дороге в потоке машин, например», — отметила Анастасия Шевченко.

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