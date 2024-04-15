Транспорт 15 апреля 2024, 03:00 Быстрее, чем на самолете. ВСМ Москва — Петербург станет самым быстрым видом пассажирского транспорта РЖД: поезд по ВСМ доедет из Москвы в Петербург с 16 остановками Компания «Скоростные магистрали» / РИА «Новости»

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В России появится первая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ). Она свяжет Москву и Санкт-Петербург. Путь между двумя городами займет чуть больше двух часов. Поезд будет делать до 16 остановок, так что пассажиры смогут очень быстро добраться из столицы до Твери, Валдая или Великого Новгорода. «360» разобрался, как будет выглядеть новый состав и когда россияне смогут на нем прокатиться.

Схема ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Российские железные дороги (РЖД) показали карту строящейся высокоскоростной магистрали. Общая протяженность маршрута составит 679 километров. По пути планируется 16 остановок, хотя поезд может останавливаться не на всех из них в зависимости от расписания. То есть, сесть на поезд можно будет, например, в Зеленограде, а выйти на Валдае.

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В Москве высокоскоростной поезд пройдет мимо станций Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград. В Московской области планируется также остановка Высоково. В Тверское области запланированы станции Новая Тверь, Логовежь, Садва и Выползово. В Новгородской: Валдай, Горки, Великий Новгород и Тигода. В Ленинградской области поезд остановится на станциях Жаровская, Обухово-2 и Санкт-Петербург.

Пресс-служба РЖД

Когда построят магистраль между столицами

Строительство высокоскоростной магистрали тоже обещает быть высокоскоростным. По данным РЖД, поезда между двумя столицами начнут курсировать уже через четыре года — в 2028. Это рекордно короткий срок. В августе 2023 года такую же дату озвучивали в Министерстве транспорта России.

В апреле президент России Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину к 1 июля 2024 года принять все решения по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург. В том числе, к этому сроку необходимо решить вопросы о финансировании проекта, выделении средств на строительство, и гранта на выкуп земельных участков под ВСМ. Кроме того, необходимо определить цену билетов будущего поезда.

Сколько времени будет занимать путь по ВСМ

Общее время в пути займет два часа 15 минут. Это в два раза быстрее, чем на «Сапсане» — скоростной поезд доезжает до Петербурга за четыре с лишним часа. До Твери на высокоскоростном поезде можно будет доехать за 39 минут, до Валдая — за час и 15 минут, до Великого Новгорода — за час и 41 минуту.

Компания «Скоростные магистрали» / РИА «Новости»

Поезда по ВСМ ней будет ходить очень часто. В день планируют пускать до 40 составов в каждом направлении, а интервал между поездами в часы пик будет около 10 минут.

Цели строительства высокоскоростной магистрали

После запуска ВСМ станет самым быстрым способом добраться из Москвы в Санкт-Петербург или в обратном направлении. Конечно, есть еще самолет, но с учетом дороги до аэропорта и от него, а также времени на регистрацию на рейс, высокоскоростные поезда составят серьезную конкуренцию воздушным судам.

Билеты на ВСМ, как ожидается, будут дешевле авиабилетов. В октябре 2023 года гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что по предварительным расчетам, цена поездки на ВСМ будет несколько выше, чем на «Сапсане».

В Минтрансе заявили, что запуск ВСМ позволит увеличить способность железных дорог и разгрузить аэропорты. Кроме того, она должна поспособствовать росту внутреннего туризма. На такой скорости из Москвы в Петербург можно поехать даже на один день — просто погулять.

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В РЖД рассчитывают, что пассажиропоток между двумя столицами увеличится на 35% — до 43,4 миллиона человек. Освободившиеся от пассажирских поездов пути можно будет активнее использовать для грузоперевозок. Это позволит увеличить их на 30 миллионов тонн в год.

ВСМ Москва — Петербург — это только «первая ласточка» высокоскоростных магистралей. После нее планируется еще более амбициозные проекты: скоростные дороги до Адлера, Казани, Екатеринбурга, Донецка, Луганска и Минска.

Что еще известно о ВСМ Москва — Санкт-Петербург

В марте компания РЖД показала дизайн будущих скоростных поездов. Судя по рендерам, новые составы будут иметь заостренную обтекаемую переднюю часть с плавными изгибами. Такая аэродинамичная форма позволит уменьшить шум и расход энергии.

Пресс-служба РЖД

В поезде планируется несколько типов вагонов, от самого простого и дешевого «туристического», до «первого класса» с раскладными креслами-трансформерами и цифровыми гаджетами. Кроме того, в составе планируется вагон-ресторан и игровая комната для детей.