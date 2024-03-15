Транспорт 15 марта 2024, 14:29 Стало известно, как будут выглядеть поезда для ВСМ РЖД показала дизайн скоростных поездов российского производства Пресс-служба РЖД

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РЖД представила рендеры поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ). По сравнению с традиционными поездами состав отличается заостренной обтекаемой передней частью. Об этом сообщил РБК.

Поезд будет состоять из восьми вагонов, его крейсерская скорость составит 360 километров в час. В РЖД не исключили, что некоторые составы могут увеличить до 16 вагонов.

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Разработкой и производством поездов займется компания «Синара» совместно с «Трансмашхолдингом». Сборку поездов наладят на площадке «Уральских локомотивов», она начнется в 2026 году.

Накануне президент Владимир Путин на совещании, которое проходило в формате видеоконференции, дал старт реализации ВСМ. Он подчеркнул, что это поможет увеличить скорость пассажирских перевозок. Первая ветка проекта соединит Москву и Петербург, между ними построят 14 станций.