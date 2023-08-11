Эксклюзив 11 августа 2023, 14:24 Российские компании найдут замену Google Workspace и Microsoft 365 — аналитик Аналитик Ульянов заявил, что блокировка Google Workspace в России некритична Unsplash

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Корпорация Google ограничила российским компаниям доступ к приложениям и инструментам Workspace, Microsoft решила не продлевать подписку на свои корпоративные сервисы. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил «360», что бизнес найдет им достойную замену.

Набор сервисов, которыми пользовались российские компании несколько лет назад, и теперешний абсолютно разные, заявил он. Поэтому утверждать, что одни участники рынка грозились закрыть доступ, а другие продолжили ими пользоваться, нельзя. Некоторые зарубежные компании свернули работу в России внезапно, не дав своим клиентам плавно перейти на другие платформы.

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«Когда компания объявила, что уйдет, и дала время на переход на другие сервисы с возможностью хотя бы забрать данные, это уже позитивный, адекватный и, может быть, даже дружественный момент», — сказал специалист.

Владимир Ульянов заявил, что у большинства необходимых бизнесу сервисов, в том числе Workspace от Google и корпоративных подписок Microsoft 365, появилась альтернатива. Особенно после пандемийного 2020 года, когда стали активно развивать средства для совместной удаленной работы.

«Варианты действительно появились как иностранные, так и российские, поэтому не стоит сильно переживать из-за того, что компания говорит, что она уйдет с России и даст время на смену. Это как раз нормальная ситуация. Гораздо хуже, когда компания без предупреждения отключает сервисы», — объяснил он.

Аналитик посоветовал компаниям присмотреться к приложениям, которые уже использовали, каталогам, навести справки в отраслевых сообществах. Владимир Ульянов сказал, что механизмы перехода отработали, у отечественных компаний есть время оценить ситуацию и найти подходящий вариант.