Удаленке в России предрекли снижение популярности после окончания пандемии

После окончания пандемии популярность удаленной работы в России снизится. Дистанционных сотрудников уже стало в разы меньше, чем в пик коронавирусного кризиса. Не исключено, что компании в итоге придут к гибридному формату занятости.

Если в начале пандемии сотрудников на удаленке в РФ было не более 1% — менее миллиона человек, то в 2020 году с введением ковидных ограничений их количество выросло до 15-16%. Дистанционно стали работать порядка 10-12 человек. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на полученные экспертами данные.

К концу года показатель снизился приблизительно до 3%, или двух миллионов человек. Специалисты назвали его не той величиной, которая говорила бы «о радикальной структурной перестройке занятости». Распределение удаленной работы оказалось неравномерным: на дистанционку чаще уходили молодые сотрудники, и женщин среди них было вдвое больше.

Чаще всего удаленку практиковали в в сфере образования, науки и культуры, деловых услугах и финансовой деятельности. Большинство трудоустроенных россиян заявили, что издержки такой занятости превысили преимущества.

По мнению экспертов, главным следствием пандемии в работе компаний стал переход на удаленный и гибридный формат работы. В повседневной рабочей жизни они однозначно закрепятся — в тех сферах, где это возможно. Но часть людей все же останутся в офисах.