Технологии 10 августа 2023, 15:14 Клиенты из России останутся без корпоративных лицензий Microsoft TelecomDaily: осенью Microsoft прекратит продлевать корпоративные лицензии в России Unsplash

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Корпорация Microsoft не будет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября. Об этом сообщило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в своем Telegram-канале.

Корпоративные клиенты из России получили письма из технической поддержки Microsoft, в которых их предупредили о скором завершении обслуживания.

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В качестве причины компания Microsoft указала невозможность принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг.

«В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», — указали в письме.

При этом все активные на конец сентября подписки будут действовать в течение их оставшегося срока. Но продлить их после 30 сентября не получится.

Ранее в МИД России заявили, что компания Microsoft оказывает поддержку Украине.

«С самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны», — выразил уверенность замглавы МИД Михаил Галузин.