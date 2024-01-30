Основанная американским бизнесменом Илоном Маском компания Neuralink вживила человеку имплант в мозг. Процедура для первого подопытного прошла успешно. По словам Маска, импланты позволят исправить все последствия травм головного и спинного мозга. Бизнесмен заверил, что у парализованных людей появится шанс снова двигаться. Насколько эта процедура безопасна и перспективна, «360» узнал у экспертов.

Далее — их прямая речь.

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Кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин: давно отработанная технология

Имплантология в мозг — давно отработанная технология. Различные медицинские гаджеты уже устанавливают. И страшного в этом ничего нет, потому что они выполняют те функции, которые мозг утратил.

Что касается безопасности, здесь все сложно, потому что это чужеродный объект и организм, как правило, с ним борется. У кого-то отторжение происходит, у кого-то приживается нормально. Есть определенные сложности, но они преодолимы, потому что любое внедрение [в организм] — это агрессия.

Сейчас этот процесс не представляет никаких сложностей, технологии появились. [У человека] есть такие специальные поля мозга, в которых можно проводить различные стимулирующие процессы, поэтому здесь все разумно [в плане вживления имплантов].

Очень много работ сделано в борьбе с болезнью Паркинсона. Вы знаете, у [подверженных этому недугу] трясутся руки, что не позволяет им полноценно жить.

Есть определенные операции, возможна установка гаджетов, которые помогают убрать эти проблемы. На самом деле, много придумано разных медицинских устройств. Поэтому в вопросе чипов проблем нет.

[С парализованными людьми] проблема заключается в том, что у них на биологическом уровне происходит прерывание сигнала. Мозг-то живой, все нормально, он передает информацию о том, что надо двигаться. Но на пути передачи импульса происходит разрыв.

Наши ученые-программисты предлагают эти сигналы считывать и передавать ниже по путям, для того чтобы они не терялись, а действительно проходили. И мы получали обратно тот эффект, который происходит у обычного человека.

Для этого мы используем специальные считывающие устройства, которые имплантируют непосредственно в нерв. Они передают, минуя место разрыва, информацию дальше. И таким образом получается, что мы как бы обходим систему, фактически восстанавливаем поврежденные пути.

И есть вероятность, что человек начнет двигаться. Но в связи с тем, что движение импульсов — сложный процесс, а мозг должен понимать, как и что человек проходит, это требует дополнительного влияния. <…> Но это тот путь, который действительно позволит людям ходить.

Насколько я помню, Маск говорил [о подобных технологиях] лет 10 назад. <…> Но это поможет многим людям встать с инвалидной коляски, и двигаться, и быть обычными людьми.

[Массовая возможность внедрения чипов], на мой взгляд, произойдет не раньше, чем лет через 10-15. Потому что люди по своей сути одинаковые. Но по обработке, передаче сигналов все индивидуально.