Эксклюзив 26 января 2024, 15:29 «Не стоит экономить на таких вещах». Как защитить данные при установке определителя номера на смартфон IT-эксперт Дворянский: не стоит экономить на приложениях для определения номера Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Вероятность компрометации данных пользователя в приложениях для определения номера минимальна. Однако человек должен проявлять внимательность при установке таких платформ, рассказал «360» директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.

Нужно проверять настройки

Эксперт рекомендовал скачивать приложения на официальных ресурсах, а не со сторонних площадок. Например, ссылки на них могут приходить в Telegram или на электронную почту.

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«Это первое. А во-вторых, внимательно смотреть. Любое приложение скачивается со специального ресурса. Оно запрашивает, само обязано запросить доступ к контактам, доступ к камере. Нужно уже понимать: а действительно приложению необходимо давать доступ к контактам, например? Поэтому здесь самому пользователю нужно очень сильно уделять внимание своей безопасности», — подчеркнул специалист.

Также в настройках смартфона необходимо проверить, предоставляется ли приложениям автоматический доступ к настройкам, камере и другим функциям телефона.

Здесь надо просто думать, не устанавливать лишнего, не давать программам дополнительных лишних полномочий. Александр Дворянский директор по информационной безопасности ГК «Элемент»

Не стоит экономить

Он рекомендовал использовать проверенные решения, например, от своего банка. Также есть бесплатные и платные сервисы.

«И вот бесплатно, действительно, там функций рекламы может быть больше. А если реклама — там уже может быть фишинг. Стоит сказать, что не стоит экономить на вот таких вещах», — предупредил специалист.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Газетой.ru» заявил, что призванные бороться со спамом и мошенниками приложения для смартфонов для определения номера могут быть опасны. По его словам, подобное ПО нередко запрашивает доступ к сообщениям, файлам, фото и видео, микрофонам и данным о геолокации.

Те приложения, которые запрашивают доступ к микрофону, представляют особую опасность для гаджетов, заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Такие сервисы могут записывать разговоры и сохранять информацию, выполняя шпионские функции.