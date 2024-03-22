Эксклюзив 22 марта 2024, 13:41 Найти баланс. Россиянам посоветовали подумать перед настройкой отслеживания смартфона Аналитик Ульянов заявил о рисках при включении режима отслеживания в смартфонах Freepik

Читать 360tv в

Россиянам посоветовали активировать в смартфонах режим отслеживания, чтобы в случае потери можно было быстро найти свое устройство. Однако этот метод может быть небезопасным. Пользователям придется сделать выбор между удобством и конфиденциальностью, заявил «360» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Степень опасности

«Нужно исходить из того, что все-таки требуется пользователю, какие риски он видит для себя наиболее актуальными и что для него важнее. Любой дополнительный инструмент, который мы добавим для отслеживания и прочего, так или иначе теоретически может использоваться против нас», — сказал он.

Реклама

По его словам, люди не так часто теряют телефон, а значит, угроза столкнуться с негативными последствиями минимальна. Специалист согласился с тем, что функция отслеживания могла бы пригодиться.

РИА «Новости»

«На практике вероятность того, что мы столкнемся с таким случаем, относительно не очень высока. Зато если мы потеряем гаджет, то у нас будет какой-то резервный вариант, если не вернуть его, то хотя бы заблокировать», — сказал он.

Личные потребности

Владимир Ульянов посоветовал учесть ситуацию, оценить степень риска и выбрать сервис под свои потребности. Например, остаться без смартфона в общественном транспорте или аэропорту вполне реально, если хранить телефон, например, в кармане. Однако обстоятельства разные, и, по словам специалиста, не существует универсальной рекомендации.

Все это очень ситуативно. Кто-то хранит смартфон в кармане, едет в общественном транспорте, и для него риски относительно высокие. Другой человек не выпускает его из рук, гаджет всегда под контролем, поэтому вероятность кражи невысока. Вопросы информационной безопасности — это всегда поиск баланса между удобством, комфортом и безопасностью. Владимир Ульянов

Настройку функции отслеживания он сравнил с другой дилеммой — хранить фотографии в облачном сервисе или на жестком диске. По словам специалиста, здесь тоже есть риск, и пользователям придется сделать выбор самостоятельно.