Google признался, что передал частные видео чужим людям из-за ошибки

Из-за технического сбоя случайные люди получили чужие личные видео из сервиса «Google Фото». Об этом мог никто и не узнать — утечка была маленького масштаба — однако Google во всем признался сам.

Компания разослала некоторым пользователям, с чьими роликами произошла эта оказия, письма. «К сожалению, в период с 21-го по 25 ноября 2019 года несколько видео из вашего аккаунта в „Google Фото“ отправили в чужие архивы», — говорится в одном из пунктов письма.

Признание пришло через два с лишним месяца после инцидента, но лучше поздно, чем никогда. Случайные люди получили доступ только к чужим видеороликам, фотографий это не коснулось. Деталей технического сбоя в Google не уточнили, однако сообщили, что все починили за несколько дней. Также в компании не стали рассказывать о количестве пользователей, которые «попали под раздачу».

Google извинился перед всеми пострадавшими и предложил перезалить свой архив в хранилище сервиса заново.

Ранее компания Apple призналась, что мониторит все фотографии, которые попадают в облачное хранилище iCloud на предмет жестокого обращения с детьми и сексуального насилия над несовершеннолетними.