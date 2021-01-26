Смартфон оказалось возможно отследить и при выключенной геолокации. Как?

Местоположение мобильного устройства можно определить даже с выключенной геолокацией. Сделать это можно с помощью сим-карты.

«При использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение местоположения абонента не составит труда», - рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

При использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Определить ориентировочное местоположение абонента можно, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой.

Однако данными о подключении к вышке владеют только провайдеры. Информацию они могут предоставить только по запросу компетентных органов. Евгений Кашкин советует при потере телефона обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором указать IMEI-код аппарата. Эксперт отметил, что телефон можно найти даже в том случае, если вытащили сим-карту и выключили геолокацию.