Эксклюзив 18 января 2024, 12:35 Двухфакторная идентификация защитит от мошенничеств с ИИ. Как это работает? Экономист Паулаускас: мошенники начали использовать ИИ для кражи денег

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Мошенники научились использовать современные цифровые технологии для взлома аккаунтов в Telegram, обмана по телефону и кражи денег с банковских счетов. Член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас заявил «360», что сберечь финансы помогут двухфакторная идентификация и осведомленность.

Искусственный интеллект

«В последнее время наблюдается стремительное развитие искусственного интеллекта и его применение в различных сферах жизни, включая киберпреступность. С появлением новых технологий появляются и новые угрозы, и одной из них стало мошенничество с использованием ИИ», — сказал он.

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Мошенничество, по словам экономиста, вышло на новый уровень. Преступники научились имитировать голоса и «разговаривать» с близкими будущих потерпевших. Паулаускас заявил, что так злоумышленники обеспечили себе высокую степень анонимности и безопасности.

Благодаря развитию технологий обработки и синтеза голоса злоумышленники научились создавать убедительные аудиозаписи, которые позволяют внушить родственникам жертвы ситуацию, требующую срочной финансовой помощи. Станислав Паулаускас экономист

Собеседник «360» заявил, что раскрытие таких преступлений усложнило использование разных историй и способов перевода денег. Искусственный интеллект, по словам Паулаускаса, позволил мошенникам улучшить методы обмана и адаптироваться к разным ситуациям.

Мессенджеры и маркетплейсы

Другим направлением кибермошенничеств стал взлом аккаунта в Telegram. Паулаускас сказал, что для получения данных для входа преступники использовали разные инструменты, в том числе устраивали фишинговые атаки.

«После получения доступа к аккаунту, они начинают действовать. Основная цель данного вида мошенничества — вымогательство денежных средств», — отметил он.

РИА «Новости»

Появилось мошенничество и с интернет-покупками. Экономист заявил, что эта распространенная схема. Пострадавшие находили в интернете товары, оформлял заказ, а потом получали звонок. Мошенники в этом случае, по словам Паулаускаса, представлялись менеджерами торговой площадки. Они сообщали, что товары закончились, и предлагали купить их в другом месте со скидкой, например, на Ozon.

«После этого покупателю присылают ссылку на поддельную страницу, которая выглядит практически идентично официальному сайту маркетплейса. Здесь потребителю предлагают ввести свои платежные данные, чтобы совершить покупку. На самом деле эта страница контролируется мошенниками», — сказал он.

Меры предосторожности

Защититься от кибермошенников можно, заявил экономист. Он перечислил три важных шага. Во-первых, в интернете следует вести себя осторожнее, особенно при оплате покупок.

Никогда не следует предоставлять посторонним людям информацию о своих финансовых счетах или паролях, не оставлять данные своих карт на сайтах, который выглядят подозрительно и вызывают недоверие. Станислав Паулаускас

Во-вторых, Паулаускас посоветовал во всех приложениях и сервисах настроить двухфакторную идентификацию. По его словам, это обеспечит дополнительный уровень защиты.

«Также важно быть информированным об актуальных методах мошенничества и регулярно обновлять свои знания по кибербезопасности», — сказал он.

Станислав Паулаускас призвал говорить с родственниками и друзьями о способах предотвратить обман. По его словам, это позволит противостоять мошенникам.