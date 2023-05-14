Происшествия 14 мая 2023, 20:44 Повестка поменяла методы. Мошенники начали собирать деньги «на поддержку СВО» Эксперт по IT Геллер назвал фейковые сборы денег в пользу СВО самым опасным мошенничеством РИА «Новости»

Читать 360tv в

События последнего года заставили мошенников пересмотреть свои способы по выманиванию денег у доверчивых россиян. Теперь они заводят Telegram-каналы, набирая подписчиков и собирая средства якобы на поддержку участников спецоперации, а при звонках по телефону сообщают, что с банковского аккаунта проведена транзакция на счета экстремистской организации. Пугая жертву уголовными делами, требуют предоставить все данные о банковской карте. Какие еще приемы используют злоумышленники и как не попасться на их удочку — в материале «360».

Фальшивая Симоньян

Создателей фейковых Telegram-каналов задержали в Перми. В их названии администраторы использовали имя главного редактора RT Маргариты Симоньян и накопили достаточно большую аудиторию — более 100 тысяч человек.

Реклама

В постах злоумышленники призывали подписчиков оказывать помощь участникам военной операции и публиковали данные карт «волонтеров», которыми оказались обычные дропы-посредники. На доверии и патриотизме россиян они собрали около семи миллионов рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что поисками мошенников полиция занялась после обращения Симоньян. Журналистка возмутилась тем, что ее имя неизвестные используют для обогащения.

«Суммы переводов достигали 20 тысяч рублей. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил семь миллионов рублей», — заявила представитель МВД.

Против фигурантов завели уголовное дело о мошенничестве, совершенное группой лиц. Поиски остальных участников незаконной схемы продолжили.

Симоньян в своем Telegram-канале подтвердила, что действительно обратилась в полицию по поводу использования своего имени мошенниками. Она призвала подписчиков не вестись на фейковые сообщения и не перечислять деньги тем, кого они не знают.

Цена свободы

Новый способ запугивания россиян придумали телефонные мошенники. Если раньше они пугали жертв случайным списанием с банковских карт, то теперь уточняют, будто бы средства отправились на счет террористической или экстремистской организации, запрещенной в России. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, жертвам предлагали перевести деньги на «безопасный счет».

Об этом со ссылкой на представителей российских банков сообщили «Известия». Собеседники газеты отметили, что это старая схема обмана, но теперь ее усилили страхом подпасть под статью и заплатить за свою свободу.

В пресс-службе Росфинмониторинга напомнили, что попавшие в реестры террористов и экстремистов люди и организации не могут проводить банковские операции, потому что все их счета заблокированы. Полные списки опубликованы на сайте финансовой разведки.

Pixabay

Поддельные похищения

Кроме запугивания уголовными делами, телефонные мошенники начали устраивать поддельные похищения людей, чтобы потом требовать выкуп у родных.

Собеседников злоумышленники обманом заставляют скрываться. Такой случай произошел в Москве в конце апреля с матерью помощницы сенатора от Оренбургской области Еленой Силкиной. Но недавно злоумышленники нацелились сразу на генерала армии.

О возможном похищении супруги бывшего первого замминистра обороны и командующего ВДВ Александра Колмакова СМИ сообщили на этой неделе. Об исчезновении жены генерал узнал 10 мая, когда вернулся домой.

Тогда же ему позвонили мошенники с требованием перечислить один миллион рублей. Колмаков обратился в полицию. Правоохранителям понадобилось меньше суток, чтобы найти пропавшую, которая находилась в Московской области. Женщину передали обеспокоенной семье.

РИА «Новости»

Нажива на чужих проблемах

Телефонные мошенники всегда искали способ вывести человека из равновесия первым же предложением, чтобы потом воспользоваться его состоянием и выманить деньги. Об этом «360» напомнил специалист в области IT и эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер.

Он пояснил, что от неожиданного и неприятного сообщения мозг получает тревожный импульс и может подтолкнуть человека к принятию нерациональных решений.

Мошенники преследуют именно такую задачу. Такие заходы всегда менялись и зависели от контекста времени. Сейчас они такие. Человек пугается и принимает неправильные решения. Схема старая, только изменился сам посыл. Артем Геллер специалист в области IT

Большую опасность, по мнению эксперта, представляет деятельность мошенников в Telegram. Определить, действительно ли канал ведет известная личность, можно по галочке верификации, но администрация мессенджера раздала их далеко не всем медийным личностям.

«У известных людей есть не только Telegram-каналы, а множество ресурсов. Поэтому если бывают какие-то акции, то они тиражируются на всех платформах. Но это тоже не гарантия», — подчеркнул эксперт.

Геллер подчеркнул, что, по его мнению, лучше не участвовать в сборе средств через мессенджер и максимально этого избежать, чтобы не попасть в неприятности.

«Отличить [фейковые аккаунты] сегодня стало очень сложно, потому что по контенту все каналы ведут очень неплохо», — заявил он.

Эксперт добавил, что такие способы мошенничества в мессенджере получили максимальное распространение после начала специальной военной операции. Причем злоумышленники начали действовать с обеих сторон, наживаясь на проблемах людей.