Эксклюзив 22 декабря 2023, 15:14 Великий поход Овечкина продолжается Писатель Беседин: хоккеист Овечкин показал, кто здесь папа Rich Graessle / Icon Sportswire / Global Look Press

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Российский хоккеист Александр Овечкин прервал безголевую серию, продолжавшуюся 14 матчей. В игре, которая состоялась ночью 22 декабря, его шайба принесла «Вашингтону» победу над «Коламбусом». Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком с 900 голами в чемпионатах и плей-офф. О том, как спортсмен, наконец, показал, «кто здесь папа», писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

В американском городе Санрайз форвард «Сент-Луис Блюз» россиянин Павел Бучневич забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу в матче против «Пантер» из Флориды. Сделал победу своей команды. Однако об успехе Бучневича, идущем по очкам вторым в команде, СМИ почти не сообщали. Как сказал когда-то сам Павел: «Как бы я ни сыграл, сколько бы я ни забил, вы, журналисты, все равно будете писать только об Александре Овечкине!»

Павел, я не журналист — я писатель, так что говорю: продолжай в том же духе, ты уже один из лучших русских в НХЛ. Бери высоты, которые сегодня берут великий Никита Кучеров и классный Артемий Панарин.

Ну, а теперь, собственно, об Александре Овечкине, который, как известно, гонится за великим рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным в регулярных сезонах НХЛ шайбам. Форвард «Кэпиталз» отстает от канадца на 67 шайб. Отставал до сегодняшней ночи.

Чего уж скрывать, Овечкин забуксовал. Это было видно еще в конце прошлого сезона. Пусть статистически все выглядело довольно неплохо. Однако последние матчей 10-15 в прошлом году Александр выглядел тяжелым, бросок его смазался, да и в целом он играл так, что пошли разговоры из серии «возраст неизбежно берет свое». Как писал Кастанеда: «У человека есть четыре врага. Последний — старость, и против нее мы бессильны».

В этом сезоне Овечкин выглядит не собой. Все стало совсем нехорошо. Да, он один из лидеров клуба по очкам даже в свои седые 38 лет, но этот не та «Великая Восьмерка», к которой мы все привыкли. Потому и забросил он всего пять шайб в 29 матчах. Мало, крайне мало!

John McCreary / Icon Sportswire vi / Global Look Press

Тому есть как объективные, так и субъективные причины. Говорят, Овечкин слишком бурно отдыхал этим летом. Кто знает, но нельзя забывать главное: 15 февраля 2023 года ушел из жизни отец Овечкина — прекрасный человек, который неизъяснимо много значил для Александра. Кроме того, с новым тренером Карбери перестраивается сам «Вашингтон».

Например, швед Никлас Бэкстрем, долго время ассистировавший Овечкину, похоже, закончил с хоккеем, а новые партнеры Александра, центральные нападающие вроде Дилана Строума, больше думают о своей статистике.

Так что Овечкин молчал. Очень долго молчал. Его, как-то пишут плохие журналисты, безголевая серия продолжалась аж 14 матчей. Для Овечкина это что-то запредельное. Но, к счастью, этой ночью все изменилось. Есть шайба от Великой Восьмерки! Я проснулся в 06:30 и сразу схватился за телефон. Что там? Как там «Вашингтон» сыграл с «Коламбусом»? Выиграл! И вновь в овертайме. Ура!

Но Овечкин-то не забил… Две шайбы забросил Энтони Манта. А нет! Овечкин все-таки забил — и забросил он решающий! Причем в большинстве, из своего «офиса»! Как раньше. Больше уснуть я не смог. И не только ведь я, правда?

В последних матчах Овечкин раздает пасы. Весьма неплохо, хотя и не Малкин, конечно. Беда в том, что многие из передач Александра не используются партнерами. Один Том Уилсон должен был забивать чуть ли не в каждом втором матче с ассистов Ови.

Вот и в матче против «Синих жакетов» Овечкин, для начала бросив два раза из «офиса» (латыш Элвис Мерзликин отбил), решил отправить шайбу на «пятак» — и та срикошетила в ворота от Пельменя Манты (Пельмень — не оскорбление, а прозвище неповоротливого и ленивого канадца, непонятно для чего взятого «Вашингтоном» из «Детройта»). Ну, а в овертайме Овечкин все сделал уже сам, заставив вспомнить свои лучшие годы.

Danny Murphy / Icon Sportswire via / Global Look Press

Правда, для начала латышский Элвис психанул и напал на Тома Уилсона. Странное — особенно, как для вратаря — поведение, истеричное. «Столичные» получили большинство: четыре на три. Расставились в зоне «Коламбуса». Устроили перепас. И Строум — да, тот самый единоличник Строум — отдал передачу на Александра, а Ови фирменно, хлестко выстрелил в угол, показав, кто здесь папа!

Команда радовалась так (особенно давний партнер Овечкина Джон Карлсон), будто только что был побит рекорд Гретцки. Наконец-то! Саша скинул с себя груз ответственности.

А всего-то и надо было побриться, убрав седую бороду. Овечкин заметно помолодел, посвежел. Я, конечно, шучу, но лишь отчасти. Потому что, да, правы критики и хейтеры, пишущие, что Александр потяжелел, замедлился. В 38 лет нужно готовиться к сезону иначе, да и от пиццы с пастой хорошо бы отказаться.

Так вот, в матче против «Коламбуса» Овечкин выглядел легче, чем в последних играх. Да, он по-прежнему почти бесполезен в защите, но в атаке появилась маневренность, некоторая легкость. И это дает основания для больших, светлых надежд.

Напряжение хейтеров может порвать их на клочки. Туда им и дорога, клеветникам и завистникам.

РИА «Новости»

Ведь все спортивные болельщики ждут, когда же наконец Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. Россиянину осталось забросить 66 шайб. Раньше это называли Великой Погоней, но теперь уместнее, конечно, говорить о Великом Походе — тяжелом, изнурительном, медленном.

По его итогу вершина должна быть взята. Для этого Овечкину необходимо пересмотреть многое. И в игре, и в быту. А «Вашингтону» нужно искать крепкого центрофорварда-распасовщика — не для Овечкина, хотя и для него тоже, но в первую очередь для улучшения результатов в целом.

Что ж, верим! Саша, Александр Михайлович, рекорд Гретцки должен пасть. Ждем!