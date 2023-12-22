22 декабря 2023, 15:14
Великий поход Овечкина продолжается
Писатель Беседин: хоккеист Овечкин показал, кто здесь папа
Российский хоккеист Александр Овечкин прервал безголевую серию, продолжавшуюся 14 матчей. В игре, которая состоялась ночью 22 декабря, его шайба принесла «Вашингтону» победу над «Коламбусом». Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком с 900 голами в чемпионатах и плей-офф. О том, как спортсмен, наконец, показал, «кто здесь папа», писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».
Далее — прямая речь.
В американском городе Санрайз форвард «Сент-Луис Блюз» россиянин Павел Бучневич забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу в матче против «Пантер» из Флориды. Сделал победу своей команды. Однако об успехе Бучневича, идущем по очкам вторым в команде, СМИ почти не сообщали. Как сказал когда-то сам Павел: «Как бы я ни сыграл, сколько бы я ни забил, вы, журналисты, все равно будете писать только об Александре Овечкине!»
Павел, я не журналист — я писатель, так что говорю: продолжай в том же духе, ты уже один из лучших русских в НХЛ. Бери высоты, которые сегодня берут великий Никита Кучеров и классный Артемий Панарин.
Ну, а теперь, собственно, об Александре Овечкине, который, как известно, гонится за великим рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным в регулярных сезонах НХЛ шайбам. Форвард «Кэпиталз» отстает от канадца на 67 шайб. Отставал до сегодняшней ночи.
Чего уж скрывать, Овечкин забуксовал. Это было видно еще в конце прошлого сезона. Пусть статистически все выглядело довольно неплохо. Однако последние матчей 10-15 в прошлом году Александр выглядел тяжелым, бросок его смазался, да и в целом он играл так, что пошли разговоры из серии «возраст неизбежно берет свое». Как писал Кастанеда: «У человека есть четыре врага. Последний — старость, и против нее мы бессильны».
В этом сезоне Овечкин выглядит не собой. Все стало совсем нехорошо. Да, он один из лидеров клуба по очкам даже в свои седые 38 лет, но этот не та «Великая Восьмерка», к которой мы все привыкли. Потому и забросил он всего пять шайб в 29 матчах. Мало, крайне мало!
Тому есть как объективные, так и субъективные причины. Говорят, Овечкин слишком бурно отдыхал этим летом. Кто знает, но нельзя забывать главное: 15 февраля 2023 года ушел из жизни отец Овечкина — прекрасный человек, который неизъяснимо много значил для Александра. Кроме того, с новым тренером Карбери перестраивается сам «Вашингтон».
Например, швед Никлас Бэкстрем, долго время ассистировавший Овечкину, похоже, закончил с хоккеем, а новые партнеры Александра, центральные нападающие вроде Дилана Строума, больше думают о своей статистике.
Так что Овечкин молчал. Очень долго молчал. Его, как-то пишут плохие журналисты, безголевая серия продолжалась аж 14 матчей. Для Овечкина это что-то запредельное. Но, к счастью, этой ночью все изменилось. Есть шайба от Великой Восьмерки! Я проснулся в 06:30 и сразу схватился за телефон. Что там? Как там «Вашингтон» сыграл с «Коламбусом»? Выиграл! И вновь в овертайме. Ура!
Но Овечкин-то не забил… Две шайбы забросил Энтони Манта. А нет! Овечкин все-таки забил — и забросил он решающий! Причем в большинстве, из своего «офиса»! Как раньше. Больше уснуть я не смог. И не только ведь я, правда?
В последних матчах Овечкин раздает пасы. Весьма неплохо, хотя и не Малкин, конечно. Беда в том, что многие из передач Александра не используются партнерами. Один Том Уилсон должен был забивать чуть ли не в каждом втором матче с ассистов Ови.
Вот и в матче против «Синих жакетов» Овечкин, для начала бросив два раза из «офиса» (латыш Элвис Мерзликин отбил), решил отправить шайбу на «пятак» — и та срикошетила в ворота от Пельменя Манты (Пельмень — не оскорбление, а прозвище неповоротливого и ленивого канадца, непонятно для чего взятого «Вашингтоном» из «Детройта»). Ну, а в овертайме Овечкин все сделал уже сам, заставив вспомнить свои лучшие годы.
Правда, для начала латышский Элвис психанул и напал на Тома Уилсона. Странное — особенно, как для вратаря — поведение, истеричное. «Столичные» получили большинство: четыре на три. Расставились в зоне «Коламбуса». Устроили перепас. И Строум — да, тот самый единоличник Строум — отдал передачу на Александра, а Ови фирменно, хлестко выстрелил в угол, показав, кто здесь папа!
Команда радовалась так (особенно давний партнер Овечкина Джон Карлсон), будто только что был побит рекорд Гретцки. Наконец-то! Саша скинул с себя груз ответственности.
А всего-то и надо было побриться, убрав седую бороду. Овечкин заметно помолодел, посвежел. Я, конечно, шучу, но лишь отчасти. Потому что, да, правы критики и хейтеры, пишущие, что Александр потяжелел, замедлился. В 38 лет нужно готовиться к сезону иначе, да и от пиццы с пастой хорошо бы отказаться.
Так вот, в матче против «Коламбуса» Овечкин выглядел легче, чем в последних играх. Да, он по-прежнему почти бесполезен в защите, но в атаке появилась маневренность, некоторая легкость. И это дает основания для больших, светлых надежд.
Напряжение хейтеров может порвать их на клочки. Туда им и дорога, клеветникам и завистникам.
Ведь все спортивные болельщики ждут, когда же наконец Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. Россиянину осталось забросить 66 шайб. Раньше это называли Великой Погоней, но теперь уместнее, конечно, говорить о Великом Походе — тяжелом, изнурительном, медленном.
По его итогу вершина должна быть взята. Для этого Овечкину необходимо пересмотреть многое. И в игре, и в быту. А «Вашингтону» нужно искать крепкого центрофорварда-распасовщика — не для Овечкина, хотя и для него тоже, но в первую очередь для улучшения результатов в целом.
Что ж, верим! Саша, Александр Михайлович, рекорд Гретцки должен пасть. Ждем!
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