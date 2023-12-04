Эксклюзив 04 декабря 2023, 17:07 🏒 Артемий Панарин — из клеветника России в лучшего хоккеиста планеты? Писатель Беседин: Панарин отбросил политику и занят лишь хоккеем Rich Graessle / Icon Sportswire vi / Global Look Press

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Российского нападающего клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В воскресном матче «Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 6:5, а Панарин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. О том, как спортсмен отбросил политику, перезапустился и показал результат, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Кто лучший российский хоккеист прямо сейчас? Человек, не особо следящий за хоккеем, осторожно ответит: Александр Овечкин.

Вообще, похоже, в любой новости о хоккее, так или иначе, проскальзывает упоминание Великой Восьмерки. И, действительно, весь мир (не только хоккейный, а реально весь) ждет, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки (894 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ).

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Но что-то в этом сезоне у Александра Михайловича идет не так. Перестраивается его команда «Вашингтон Кэпиталз» — новый тренер, обновление состава, тактики. Не получается у Овечкина забивать даже коронные голы из своего «офиса» в большинстве. Пять шайб в 21 матче — это не то, на что надеялись болельщики.

Поговаривают, что Овечкин слишком много веселился этим летом, а потому должным образом не подготовился к сезону. Но можно ли что-то указывать человеку, переписавшему десятки рекордов НХЛ? Уверен, Александр Михайлович еще покажет себя.

А вот кто шикарно подготовился к сезону — так это Артемий Панарин. Сейчас его называют главным претендентом на звание лучшего игрока сезона в НХЛ. Собственно, это автоматически означает «лучший хоккеист планеты».

Прошедшей ночью Панарин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс» (один из самых любимых клубов НХЛ в России) для начала сделал хет-трик. Первую шайбу забил хитрым, почти незаметным броском, а затем протолкнул еще две в ворота с «пятачка» в стиле Джо Павелски. Была у Артемия и результативная передача этой ночью.

Результативная серия Панарина составила 10 матчей — столько же было за «Рейнджеров» у великого Гретцки. Уже в следующем матче Артемий может обойти Уэйна (эх, как хочется написать то же самое о рекорде Овечкина!).

В общем зачете бомбардиров Панарин идет на четвертом месте. Однако все это не важно. Как не важно и то, что прямо сейчас Артемий лучший игрок лучшего клуба НХЛ.

Первостепенно то, что Панарин отбросил все лишнее, бесполезное, наносное и занят исключительно хоккеем. Собственно, этого ему и не хватало для величия.

Игрок сборной России Артемий Панарин в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России / РИА «Новости»

То, что Панарин невероятно талантлив, было очевидно с его первого появления в НХЛ. Тогда Артемий, играя вместе с Патриком Кейном в «Чикаго», стал лучшим новичком года.

Затем были шикарные сезоны в скромном «Коламбусе», где Панарин блистал в атаке, а Сергей Бобровский творил Третьяка в воротах, выиграв, на секундочку, две «Везины» (приз лучшему вратарю). Все складывалось для Артемия идеально: ему выписали один из самых больших контрактов в Лиге в клубе, где собираются все звезды — я о «Рейнджерах» из Нью-Йорка. И тут случилась неприятность…

РИА «Новости»

Какой-то черт под шумок решил сделать из Панарина не только звезду Нью-Йорка, Америки, но и всего политического мира (сейчас этот фокус проделывают с Задоровым, но Никита мало кому нужен и интересен).

Артемий дал парочку сомнительных интервью, в которых для чего-то стал обсуждать жизнь и политику в России. Вышло у него так себе — прежде всего потому, что Панарин явно плохо представлял, о чем говорит (в этом он сам признался позднее).

Как результат — достойно, но не блестяще отыграв сезон, Артемий провалил плей-офф, отдам там всего одну передачу. Для игрока с 12-миллионным контрактом — ну такой себе результат. Да и до этого заблистал в «Рейнджерс», затмив Артемия, другой русский — вратарь Игорь Шестеркин.

Уж не знаю, кто и что подсказал Панарину перед этим сезоном, или он сам все сообразил, но поступил коркинский гений правильно. Он вышвырнул гаджеты, обрил свои золотистые кудри, перезапустившись, заявил, что не ему судить о политике, а вот Россию он обожает, и сосредоточился на игре.

Кто-то политический тут же просипел: «А, Панарин сдулся!» Ну-ну — счет на табло. Артемий Панарин, отправив политику подальше, стал одним из лучших игроков планеты. И уверен, это не предел.

За игрой этого парня очень приятно наблюдать. Да и человек он достойный — настоящий русский, любящий Родину, малую и большую.

Я сказал, что Панарин один из лучших. Это так, да. Но кто же тогда лучший русский игрок планеты? Простите, но не Панарин. Лучший — Никита Кучеров, незаметный гений и герой мирового хоккея.

Никита Кучеров / Dirk Shadd / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Его не любят журналисты, он сам их не особо любит, но вот то, что он делает на льду — уже сегодня это уровень как минимум Яромира Ягра. Об этом, впрочем, я напишу позднее, ибо Никита Кучеров достоин сотни статей.

Пока же — гип-гип-ура Артемию Панарину, так держать, русский человек из России!