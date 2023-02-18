Спорт 18 февраля 2023, 16:21 Отца хоккеиста Овечкина похоронили в Долгопрудном Похороны отца хоккеиста Александра Овечкина прошли на Долгопрудненском кладбище РИА «Новости»

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Ушедшего из жизни в 71 год отца нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаила похоронили на Долгопрудненском кладбище в субботу, 18 февраля. Об этом сообщил ТАСС.

Гроб с телом Овечкина-старшего привезли на кладбище из храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, где прошла панихида.

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На церемонию захоронения, кроме сына Михаила Овечкина, также приехали олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России и спортивного общества «Динамо», за чью футбольную команду Михаил Овечкин выступал, а потом работал тренером.

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О смерти отца хоккеист Александр Овечкин сообщил в минувшую среду, 15 февраля. Он попросил с пониманием отнестись к тяжелой ситуации и заранее отказал всем журналистам в комментариях.

За день до смерти Овечкина-старшего спортсмен вылетел из Вашингтона в Москву. В официальном заявлении клуба «Вашингтон Кэпиталз» говорилось, что это связано с семейными обстоятельствами. По данным СМИ, причиной срочного визита хоккеиста стала серьезная болезнь отца.

Хоккейный тренер Владимир Плющев в беседе с «360» заявил, что Михаил Овечкин всегда очень переживал за спортивную карьеру сына, когда Александр только начинал играть в хоккей. По его словам, отец прославленного спортсмена останется в его памяти доброжелательным человеком с постоянной улыбкой.