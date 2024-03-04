Спорт 04 марта 2024, 19:58 Игры на стероидах. Новое шоу может оказаться экспериментом Олимпийская чемпионка Журова: россиян не надо звать на стероидную Олимпиаду Global Look Press

Читать 360tv в

Россиян пригласили на «Олимпийские игры на стероидах». Однако едва ли в них стоит участвовать: мало того, что признание в употреблении допинга загубит реноме любого спортсмена, сами атлеты могут оказаться в роли лабораторных мышей.

Россиян пригласили на допинговую Олимпиаду

Президент проекта «Олимпийские игры на стероидах» Арон Д’Соуза заявил, что российских спортсменов допустят на соревнований без ограничений. Это же касается атлетов из всех стран, которые решат принять участие в играх — они будут выступать как отдельные лица, а не как представители своих государств.

Реклама

Ранее американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль объявил, что будет спонсором игр. Спортсмены смогут использовать допинг «открыто и честно»: им разрешено употреблять любые препараты для улучшения результатов.

Турнир собираются проводить раз в год на тех же площадках, где уже проходили Олимпийские игры. Пока заявлено пять видов спорта: плавание и гимнастика, тяжелая и легкая атлетика, единоборства.

Американский спринтер и прыгун в длину Джаррион Лоусон, которого поймали на употреблении анаболического стероида тренболон. Фото: Rainer Jensen/dpa / Global Look Press

Россиянам не стоит участвовать в «стероидном шоу»

Как для профессиональных спортсменов, так и для любителей участие в таких состязаниях практически равнозначно признанию в приеме допинга во время спортивной карьеры. Для российских атлетов подобное просто неприемлемо, заявила «360» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Это не только противоречит всем спортивным и олимпийским принципам. Стероиды и прочие стимуляторы по-настоящему вредны и имеют довольно плачевные последствия для здоровья — их вовсе не просто так начали запрещать. Светлана Журова

Участвовать в таком шоу решатся разве что непрофессионалы каких-то неолимпийских видов спорта, отметила депутат. Однако любой участник «Олимпийских игр на стероидах» автоматически поставит себя по другую сторону баррикад от настоящих атлетов, которые зарабатывали свои медали потом и кровью.

«Даже если бы мне сейчас сказали: будешь выступать не в нейтральном статусе, дадим тебе гимн и флаг, я бы все равно предпочла лучше тут же завершить карьеру, чем участвовать в таком мероприятии», — сказала Журова.

Она добавила, что сильно сомневается, что «стероидная Олимпиада» вообще состоится. Не исключено, что это попросту провокация, чтобы отсеять тех, кто использует допинг — как профессионалов, так и любителей.

Олимпиада как поле для экспериментов

Надо сказать, что основатель «стероидной Олимпиады» Питер Тиль известен не только благодаря электронной платежной системе. Миллионер из семьи немецких эмигрантов еще подростком стал одним из лучших несовершеннолетних шахматистов США.

Позже, в 2004-м Тиль предсказывал мировой финансовый кризис, который разразился на планете в 2007–2010 годах. Тогда же финансист сделал выгодное вложение, потратившись на запрещенный ныне в России Facebook*: 10,2% акций соцсети обошлись ему в полмиллиона долларов.

Тиль прославился и как рыцарь закона: он оплатил услуги юристов рестлеру Халку Хогану и некоторым другим знаменитостям для того, чтобы те подали иски против интернет-блога Gawker. Шалость удалась: «желтое» издание, которое неосторожно рассказало о сексуальной ориентации миллионера, объявило себя банкротом и закрылось.

Питер Тиль. Фото: Raphael Huenerfauth/photothek.ne / Global Look Press

Начиная с 2021 года миллионер стал официально зарегистрированным информатором ФБР — финансист получил кодовое имя и внутренний серийный номер для отслеживания его отчетов. Взамен он делился с секретной службой сведениями об иностранных контактах и ​​интригах Кремниевой долины, сообщил Business Insider.

Известно, что 56-летний финансист придерживается особой диеты из фруктов, овощей и нежирных сортов мяса. Также он принимает человеческий гормон роста для наращивания мышечной массы, а также метформин для омоложения. Тиль также интересуется возможностями продления жизни и вкладывает средства в исследования этой темы.

Не исключено, что «Олимпийские игры на стероидах» понадобились миллионеру именно в практических целях: посмотреть на последствия приема тех или иных препаратов. А, возможно, и испытать новые: запрещенные в нормальном спорте добавки — дорогое удовольствие, и атлеты вполне могут польститься на бесплатные образцы.

Но официально игры подаются под соусом «мы просто даем возможность соревноваться спортсменам, не выигравшим в генетическую лотерею». На это шоу предполагается потратить как минимум 10 миллионов долларов.

*Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.