03 марта 2024, 17:50
Россиян допустят на «Олимпиаду на стероидах» без ограничений
Российские спортсмены смогут выступить на «Олимпиаде на стероидах»
Спортсменов из России допустят без ограничений на «Олимпийские игры на стероидах». Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д’Соуза.
«Все спортсмены на „Улучшенных играх“ примут участие в соревнованиях как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашают все страны», — пояснил он.
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Во время соревнований атлетам разрешили использовать любые препараты для улучшения результатов. Предположительно, турнир проведут в таких видах спорта, как плавание, единоборства, гимнастика, тяжелая и легкая атлетика.
Д’Соуза также отметил, что «Олимпиаду на стероидах» будут проводить раз в год на площадках, где проходили Олимпийские игры. Это поможет привлечь внимание к проблеме эксплуатации олимпийской инфраструктуры, которая не используется.
По последнему решению Международного олимпийского комитета россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе под аббревиатурой AIN. Спортсменам предстоит согласиться на ряд условий, в том числе на отказ от мероприятий с национальными флагами.
Спортсмены
Россия
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