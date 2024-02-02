Спорт 02 февраля 2024, 23:16 Миллиардер из США профинансирует «Олимпиаду на стероидах» NYP: миллиардер Тиль станет спонсором Олимпиады с разрешенным допингом РИА «Новости»

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Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил профинансировать «Олимпиаду на стероидах», организатор которой похвастался, что спортсмены будут употреблять допинг «открыто и честно». Об этом сообщила газета New York Post.

Идею провести подобные игры предложил юрист Арон Д’Суза, планирующий продвигать спорную концепцию в Париж во время летних Олимпийских игр.

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Одна из целей «допинговых игр» — оказание содействия исследованиям различных пищевых добавок и биохаков, раздвигающих границы человеческих возможностей. Как заявил Д’Суза, в соревнованиях хотят участвовать 900 спортсменов

«Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела. Никто не должен указывать им, что с этим делать», — сказал он.

Соревнования будут включать пять видов спорта — плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику и единоборства. Предполагается, что они будут проводиться раз в год на уже существующих площадках. В них смогут участвовать не только профессиональные спортсмены, нынешние и бывшие, но и любители.

Д’Суза предсказал, что усовершенствованные игры сделают для борьбы со старением то же, что «ChatGPT сделал для искусственного интеллекта».

Ранее Олимпийский комитет России прокомментировал максимально жесткое наказание, которое назначил CAS для фигуристки Камилы Валиевой — дисквалификацию на четыре года. Российские спортивные чиновники заявили что Спортивный арбитражный суд не ответил на вопрос, почему ее допинг-пробы опубликовали лишь спустя полтора месяца после сдачи, добавив, что «российскому спорту объявлена война», а в ней «все средства хороши».