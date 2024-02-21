Спорт 21 февраля 2024, 23:07 Вопрос участия нейтральных спортсменов в Олимпиаде рассмотрят после слов Путина ОКР проанализирует вопрос участия нейтральных спортсменов в Олимпийских играх РИА «Новости»

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Олимпийский комитет России (ОКР) проанализирует возможность участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх после предложения президента Владимира Путина. Об этом РИА «Новости» рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Российский лидер отметил, что в вопросе участия спортсменов в соревнованиях в Париже нужно руководствоваться их интересами. Если будет иметь место ущемление прав спортсменов из «Динамо» и ЦСКА, то Минспорта и ОКР должны принять «взвешенное решение».

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«Он (Путин — прим. ред.) сказал, если быть точным, что перед принятием решения нужно проанализировать. Вот сейчас этим анализом и занимаемся», — подчеркнул Поздняков.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее сообщил о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Поздняков заявил, что ОКР не сможет оказать финансовую поддержку атлетам, которые решат выступать в нейтральном статусе.