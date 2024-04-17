Эксклюзив 17 апреля 2024, 14:10 «Такого ужаса мы никогда не видели». Россиянка показала обстановку в аэропорту Дубая Застрявшим в аэропорту Дубая туристам пришлось покупать еду за свой счет

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В аэропорту Дубая, затопленного из-за сильных ливней, царит ужасная обстановка, людей не обеспечили едой и питьем, туристам приходится спать на полу. Об этом «360» рассказала застрявшая в воздушной гавани россиянка Юлия.

Женщина сообщила, что беременна и находится в Дубае с ребенком и подругой, у которой двое детей, причем один из них — грудничок. Путешественницы должны были вылететь в Москву еще вчера в 20:10. Информацию об отмене или переносе рейса женщинам долго не предоставляли. По словам россиянки, вчера туроператор с ними не связывался.

«В итоге мы самостоятельно нашли представителя авиакомпании в аэропорту. Он неофициально говорил о том, что все рейсы, которые должны были состояться 16 апреля, будут отменены, и рекомендовал нам просто покупать самостоятельно билеты на рейсы 17-го числа — якобы никто ничем нам помогать не будет. Как только его попытались заснять на камеру, он сразу сказал, что ничего подобного не говорил. В итоге они с боем стали менять нам билеты на сегодня, и нам удалось поменять билет на сегодняшний аналогичный рейс — так же на 20:10. Таким образом, наша задержка составляет 24 часа», — рассказала туристка.

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«Здесь хаос, еда закончилась»

Юлия отметила, что авиакомпания выдала им ваучеры на питание, но получить еду в аэропорту они не могут, так как она закончилась. Россиянкам пришлось покупать еду и питье за свой счет. В магазине дубайского аэропорта закончились подгузники, и семьи с грудничками оказались в крайне дискомфортной ситуации, пожаловалась собеседница «360».

Здесь хаос, много разных национальностей, которые не уважают детей. Пытаются занять наши места, либо просто берут и внаглую присаживаются сбоку от ребенка. Если честно, такого ужаса мы еще никогда не видели! В аэропорту не хватает зарядных устройств, мы вынуждены заряжать телефоны в туалете и стоять там в очереди. Юлия россиянка, застрявшая в аэропорту Дубая

Женщина добавила, что рейсы, назначенные на сегодня, тоже откладывают. Например, 17 апреля в 10:20 в Москву должен был отправиться самолет с туристами, которые не смогли вылететь вчера. Рейс перенесли на 12:20, в итоге он не вылетел, а информация о нем пропала с табло, рассказала россиянка.

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Предложили требовать компенсацию от авиакомпании

Собеседница «360» сообщила, что туроператор вышел с ними на связь только сегодня после того, как они направили в компанию множество обращений. По словам женщины, они получили заранее заготовленные отговорки — туристкам с детьми рекомендовали самостоятельно покинуть аэропорт, вызвать себе такси, оплатить гостиницу, сообщить об этом отельному гиду, а также сохранить все чеки, чтобы потом получить компенсацию от авиакомпании. Сумма компенсации составляет среднюю стоимость четырехзвездочного отеля, уточнила Юлия.

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Путешественница рассказала историю пассажирки, которая должна была лететь с ними одним рейсом. С ней связался ее туроператор и пообещал предоставить бесплатный трансфер до отеля, хотя гостиницу туристы должны были оплатить самостоятельно.

«Они вышли из зоны вылета, забрали свой багаж, ждали трансфер. В итоге туроператор не выходил с ними на связь три часа. Они его ждали возле здания аэропорта и теперь не могут зайти обратно, так как у них вылет поменяли на 20:00 на сегодня, а регистрация на рейс будет производиться в 17:00. И девушка с двумя детьми теперь ждет у аэропорта без возможности зайти сюда», — сообщила россиянка.

Мощный ливень в Дубае сопровождался грозами и сильным ветром. Очевидица рассказала «360», что в городе затопило не только дороги, но и здания, в том числе некоторые гостиницы.