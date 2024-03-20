С 1 января 2021 года в России действует обязательное присвоение звезд отелям. Процедуру ввели, чтобы подводить гостиницы к единому стандарту качества. Тем не менее система не работала так, как предполагали специалисты, поэтому ее решили усложнить. Действительно ли звездность отеля — главный показатель при выборе места пребывания и как ужесточение требований может отразиться на бизнесе, «360» рассказали инвестор и аналитик.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Предприниматель, инвестор Михаил Сидоров: контроль за качеством усиливается

Замена иностранных брендов

Считаю, что сейчас происходит большой передел отельного рынка. Крупные монополии вышли из страны в связи с санкциями и политикой недружественных стран, тем самым освободили нам ниши, в которых российский бизнес может производить, создавать справедливую конкуренцию. Благодаря ей теперь инвесторы могут занимать те или иные позиции.

В старое время, когда были иностранные инвесторы, это было невозможно, поскольку было сложно конкурировать с серьезными крупными монополиями.

Считаю, что контроль за звездами и точное соответствие заявленной звезде явно на руку предпринимателям, так как будет минимальная фальсификация — они не смогут искусственно «раздуть» звезду.

Пользователям [новые стандарты] также будут удобны, потому что они станут наблюдать объективное положение дел, обращая внимание на то, что на самом деле представляет собой тот или иной отель. Огромный плюс, что будет появляться большое количество несетевых отелей, которые смогут контролировать качество.

Существует проблема любых сетевых отелей — ты не можешь контролировать качество в каждом отдельно взятом отеле из своей сети. Можешь контролировать только материнские отели, из-за чего зачастую заявленное количество звезд, по мнению пользователей, вовсе не соответствует реальности и предложению.

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Преимущества ухода иностранной монополии

Контроль за звездами в России был гораздо мягче, чем в Европе. Сейчас в связи с политикой недружественных стран российские инвесторы выбирают отечественный бизнес для инвестиций, поэтому вырастает контроль за качеством. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Можно сказать, что нам приходится вариться в собственном соку и делать так, чтобы мы оказывались на порядок выше европейских конкурентов.

В плане сервиса Россия уже давным-давно может заткнуть за пояс Америку и Европу. Качество наших рядовых услуг гораздо выше. Думаю, любой человек, который пользовался услугами трансфера, парикмахера, мастеров маникюра, педикюра и вообще чего угодно, поразились, насколько в России высокий уровень предоставления услуг.

В плане отелей Россия придет к такому уровню, когда мы будем гораздо выше наших европейских и американских конкурентов.

Как предприниматель скажу: Россию ждет экономический расцвет, и это произойдет неизбежно. Именно сейчас, после ухода крупных иностранных монополий, мы будем как можно лучше конкурировать и как можно лучше производить.