Москва 27 декабря 2023, 09:29 Поток туристов в Москву увеличился благодаря фестивалям и форумам Фестивали и форумы привлекли туристов в Москву в 2023 году Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Москве набирает обороты событийный туризм. Мероприятия, которые провели в этом году, позволили нарастить сезонный поток гостей в отелях мегаполиса, некоторые показатели превысили даже доковидные времена, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В Мостуризме уточнили, что в 2023 году пик средней загрузки гостиниц пришелся на дни, когда в столице проводили крупные мероприятия. Тогда число гостей в отелях возросло на 14%.

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Летом во время XII Московского урбанфорума и длинных выходных в честь Дня России зафиксировали самый высокий показатель заполняемости московских гостиниц — 89%. При этом средняя летняя загрузка составила примерно 77%.

Пик загрузки отелей в 88% отметили во время ноябрьских праздников, когда также стартовала Международная выставка-форум «Россия».

Наплыв туристов в гостиницах зафиксировали в День города Москвы и в период крупных форумов и конгрессов. Такие мероприятия интересны не только бизнес-путешественникам, но и гостям из других городов и стран.

Седьмой инфоцентр для туристов появился в Москве. Там гостям помогут построить подходящий маршрут по мегаполису, расскажут о полезных городских сервисах или бесплатно зарядят телефон.