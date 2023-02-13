Путешествия 13 февраля 2023, 20:31 Европейский дуризм. Популярные курорты загнивают без россиян Вице-президент Союза туриндустрии Барзыкин: турпоток в Чехию сократился до нуля Карловы Вары / Викимедиа

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Знаменитый чешский курорт Карловы Вары может погибнуть из-за резкого оттока туристов из России, сообщили местные СМИ. О том, как страны Европы пострадали от введенных их же властями ограничений и куда поехать вместо Чехии, Прибалтики и Греции, — в материале «360».

Кто виноват

Больше всех от введенных ограничений на въезд россиян пострадали Финляндия, Греция, Кипр и Польша, сообщил в конце 2022 года вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, отвечая на вопрос «Известий».

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Турпоток в Прибалтику и Чехию сократился до нуля. Испанские и итальянские курорты тоже понесли ощутимые потери.

В Российском союзе туриндустрии посчитали, что турпоток россиян в Европу в 2022-м упал на 80–90%. Общие потери европейского турбизнеса от такого «дуризма» их властей, по декабрьским оценкам экспертов, составили почти миллиард евро. В 2023 году снижение продолжилось.

Млынская колоннада в курортном городе Карловы Вары в Чешской Республике / РИА «Новости»

Теперь мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер Ферклова так озаботилась ситуацией в городе, что захотела привлечь хотя бы тех россиян, которые давно живут за границей. Но будут ли они столь щедры, чтобы обеспечить курортам заработок?

Дело даже не совсем в том, сколько туристы потратят. Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, существенная проблема Карловых Вар и других европейских курортов в том, что гости из стран ЕС приезжают лишь на пару дней, на уикенд. Они не задерживаются на две недели, как это делали россияне, посещавшие город с лечебно-оздоровительными целями. И вряд ли европейские туристы, даже если массово поедут лечиться, восполнят былой поток.

РИА «Новости»

«Как они там будут выживать — пусть задают вопросы себе и своему руководству. Мы и не радуемся, и не грустим от того, что они так поступили. У нас есть свои курорты, есть другие партнеры, которые с нами работают. Будем налаживать взаимодействие с ними», — сказал Барзыкин.

Эксперт добавил, что европейцы потеряют и часть традиционного туристического потока из Китая, который раньше шел транзитом через Россию.

Куда поехать вместо Европы

Конечно, в туристической отрасли нет понятия «замена», поскольку каждое место на Земле уникально. Однако всегда можно рассмотреть другие варианты — может, не такие привычные и распиаренные, но не менее интересные.

Из-за пандемии и западных санкций, последовавших после начала спецоперации на Украине, россияне массово поехали в путешествия по просторам бескрайней родины, отметил Барзыкин. Так, они заново открыли для себя Северный Кавказ. Крайне популярным направлением стал Дагестан, многие едут отдыхать на Байкал.

Стал быстро развиваться и этнокультурный туризм. Приобретают известность такие небанальные маршруты, как в Монголию через Бурятию и обратно.

Озеро Байкал / Unsplash

Если говорить о зарубежном туризме, то тут Барзыкин отметил несколько важных моментов. Во-первых, есть традиционные направления: популярным у россиян остается Таиланд. Только за январь, по оценке эксперта, почти 200 тысяч соотечественников поехали туда на отдых.

«Это показывает, что даже дальнемагистральные маршруты востребованы. Ну и конечно, Турция, Египет, ОАЭ, Тунис. Китай постепенно открывается для нас, а мы — для них», — рассказал собеседник «360».

Китай / Unsplash

Во-вторых, появляются ранее неизвестные варианты туристических направлений, открываются целые новые регионы. Например, африканские страны недооценены в плане привлекательности для путешественников, уверен Барзыкин.

«И этот год станет периодом развития внутреннего туризма (восстановление произошло уже в прошлом году), надеемся, что на полную мощность выйдет и выездной туризм — по отдельным старым и нескольким новым направлениям», — подытожил он.