Путешествия 16 января 2023, 06:59 Страны ЕС свели к минимуму выдачу многократных виз для россиян — МИД МИД РФ: некоторые страны ЕС выдвинули россиянам невыполнимые требования для получения виз РИА «Новости»

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Граждане России не могут получить туристические визы для поездок в некоторые страны Евросоюза не только из-за официального запрета на въезд, но и предъявления заведомо невыполнимых требований. Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов рассказал об этом ТАСС.

«Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия», — сказал он.

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Например, для получения шенгена требуют оформить медицинский страховой полис в иностранной компании или оплатить визовый сбор не в отечественном, а западном банке. Евгений Иванов сказал, что из-за санкций трудно это сделать. Таким образом оформление многократных виз свели к минимуму. Официально российских туристов перестали принимать, по его словам, в Латвии, Литве, Финляндии, Польше, Эстонии и Чехии.

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В сентябре 2022 года польское правительство запретило россиянам въезд как по морю, так и по воздуху, независимо от наличия шенгенской визы. Оно обосновало это обеспечением общественной безопасности. Исключение сделали только для обладателей вида на жительство, поездок в гуманитарных целях, к родственникам и некоторых других категорий путешественников.