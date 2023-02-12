Мир 12 февраля 2023, 05:42 Чешскому курорту Карловы Вары предрекли гибель без российских туристов Aktuálně: чешскому курорту Карловы Вары грозит гибель из-за оттока русских туристов Unsplash

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Чешский курортный город Карловы Вары погибнет без российских туристов. Русские на протяжении десятилетий были основными клиентами местных курортов, дорогих бутиков и отелей, после из оттока бизнес терпит убытки, сообщила газета Aktuálně.

Издание отмечает, что хоть туристы из других стран посещают город, но чаще всего они приезжают на короткие выходные, что не может полноценно заменить российских путешественников. Город полностью зависит от курортного бизнеса и туристов, приезжающих на лечение.

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Мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер Ферклова озабочена ситуацией в городе и предпринимает попытки привлечь россиян, давно проживающих за границей.

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«Задача на этот год такая яркая — привлечь в спа-центр туристов с полным спектром услуг, которые сейчас приезжают в город только на короткий оздоровительный отдых», — заявила мэр.

Страны ЕС свели к минимуму выдачу многократных виз для россиян. Официально российских туристов перестали принимать в Латвии, Литве, Финляндии, Польше, Эстонии и Чехии. Граждане России не могут получить туристические визы не только из-за официального запрета на въезд, но и предъявления заведомо невыполнимых требований.