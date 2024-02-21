Эксклюзив 21 февраля 2024, 14:58 «Жесткая проверка». Россиянам рассказали, что делать при обнаружении ошибки в заграннике Руководитель Go Travel Ансталь: загранпаспорта с ошибками придется менять Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — некоторых путешественников стали разворачивать на границе из-за ошибок в загранпаспорте. Это произошло из-за ужесточения правил проверки документов. О том, какие загранпаспорта путешественникам необходимо проверять перед поездкой и что делать в случае обнаружения ошибки, «360» подробно рассказала руководитель Go Travel Наталия Ансталь.

Далее — прямая речь.

Опечатки действительно встречаются

Технический сбой, конечно, никто не хочет подтверждать, но, к сожалению, информация такая есть. К сожалению, необходимо будет заменить паспорт. Это происходит абсолютно бесплатно. Вы обращаетесь в МФЦ или в паспортный стол, где оформляли свой пятилетний загранпаспорт, объясняете ситуацию, и вам [поменяют его] в течение 10 рабочих дней. Обычно это гораздо раньше происходит, но я думаю, что сейчас могут быть небольшие задержки в связи с тем, что эта информация переполошила всех и все пошли проверять свои паспорта.

Вам в течение 10 рабочих дней абсолютно бесплатно сделают замену паспорта уже с правильной печатью. Проблема заключается в том, что машиночитаемая запись, которая у нас есть внизу нашего паспорта, должна быть выполнена с определенными требованиями. И машина, которая читает, настроена на определенные требования. У нее есть определенная система, которую она проверяет.

Раньше на это могли закрыть глаза, могли пропустить. Казалось бы, какая проблема, подчеркнута единица или не подчеркнута? Прямая палочка у цифры 7 или изогнутая?

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Но, к сожалению, после того как у нас был принят закон о паспортах, о моменте изъятия паспортов, правила ужесточились в декабре. И соответственно, уже все эти новые правила и нововведения вступили в свою силу. Приняты они были еще в июне, но вступили в силу в декабре.

Сейчас начинается жесткая проверка, потому что погранслужбы получили прямую команду к действию и начали проверять [загранпаспорта]. Проблемы, к сожалению, действительно встречаются только с пятилетними паспортами. В образцах с биометрией таких проблем нет, все написано правильно.

Поэтому сейчас нужно взять свой паспорт, проверить его, и, если вдруг что-то не так, соответственно, просто подать заявку на замену.

Опять же, как я и говорила, [нужно идти] в МФЦ или паспортный стол, где вы его получали.

Опечатка — страховой случай?

На самом деле это очень интересный вопрос. Можно обратиться в страховую компанию, которая вас сопровождает. Возможно, есть история о том, что что-то не так с загранпаспортом. Страховка от невыезда может тоже такую историю предполагать, поэтому при оформлении путевок тоже стоит это учитывать и уточнять, входит ли такая история в страховку от невыезда или нет.

Также, помимо всего, можно обратиться с этим вопросом как раз-таки к МФЦ или паспортному столу, где это все оформлялось, потому что, по сути, здесь вины туриста нет. Здесь полноценно, так скажем плохим словом, «косяк» именно оформляющей стороны. Но, честно, мне сложно сказать, кто будет возвращать деньги за билеты и путевки, потому что, я так полагаю, что центры, которые выдают всю эту историю, попробуют как-то снять с себя ответственность.

Но при всем при этом сейчас в большинстве случаев [мы] по максимуму стараемся распространить эту информацию, сами проверяем документы, особенно пятилетние паспорта у своих туристов. Пытаемся сократить, так скажем, историю с тем, чтобы кого-то где-то развернули на границе. И, опять же, туристов тоже призываем проверять сейчас свои паспорта. Если вдруг что-то есть, то в незамедлительном порядке обратиться в надлежащие службы, чтобы [они] произвели замену паспорта.