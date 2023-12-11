Общество 11 декабря 2023, 01:54 Вступили в силу новые правила сдачи загранпаспортов при запрете на выезд из России Невыездных россиян обязали сдавать загранпаспорта с 11 декабря РИА «Новости»

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Новые правила, определяющие основания для признания заграничных паспортов недействительными, вступили в силу 11 декабря. Российское правительство утвердило их в конце ноября, опубликовав на «Официальном интернет-портале правовой информации».

В документе определили порядок проведения проверок заграничных паспортов, включая обычные, дипломатические или служебные с целью выявления подделок и недостоверных сведений. В частности, описаны процедуры признания таких удостоверений непригодными и правила их изъятия.

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Если, например, россиянин, которому ограничили право на выезд из страны, не передал загранпаспорт на хранение в установленный срок в нужное ведомство, то документ может перестать действовать.

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