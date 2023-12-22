Общество 22 декабря 2023, 00:22 Пограничники начали изымать у россиян загранпаспорта РБК: у россиян на границе начали забирать загранпаспорта из-за опечаток РИА «Новости»

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Российские пограничники начали изымать у соотечественников загранпаспорта, имеющие опечатки в написании фамилии, имени или дате рождения. Об этом сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, пока только два россиянина попали в такую ситуацию.

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«Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — сказала Ломидзе.

Новые правила, определяющие основания для признания заграничных паспортов недействительными, вступили в силу 11 декабря. Теперь любые неточности могут стать поводом для аннулирования паспорта.

Ранее адвокат Кирилл Данилов назвал случаи, при которых загранпаспорт могут признать недействительным. Одной из причин является утрата документа. Кроме того, основаниями послужат изменения фамилии, имени или отчества владельца удостоверения личности. Также не будет иметь силы паспорт, для оформления которого использовались поддельные данные.