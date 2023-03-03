Эксклюзив 03 марта 2023, 17:16 Террор — удел слабых. Украинские диверсанты поплатятся за атаку на Брянскую область Военный эксперт Михайлов: украинские диверсанты показали свою слабость в Брянской области РИА «Новости»

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Украинские диверсанты, которые совершили атаку в Брянской области, показали, что террор — удел слабых. Теперь вся Россия ждет ответа на провокацию, удара возмездия. Такое мнение в разговоре с «360» выразил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Россияне ждут удар возмездия

Сегодня одна из главных информационных повесток в России — это, конечно, ужасный террористический акт в Брянской области.

Могли ли мы этого не допустить? У каждого метра границы дозорного не поставишь. Очевидно, что операция проникновения на нашу территорию была спланирована. И спланирована как минимум Главным разведывательным управлением Украины.

Автомобиль, который расстреляли диверсанты / Стоп-кадр видео ФСБ

Я допускаю, это сделали совместно с натовскими специалистами, которые провели должную разведку, где можно проникнуть, где не ответят. Потому что у них летают самолетики, есть спутниковая разведка. Даже для такого нападения они готовились, думаю, не один день.

По сути, они нас провоцируют. Потому что наше руководство заявляло: если будут нанесены удары по непосредственно российской территории, последуют удары возмездия.

Мы все ждем удар возмездия. Крымский мост подорвали — мы ответили. Очень жестко, и не один раз.

Население всей России нужно готовить к тому, что подобные акты будут происходить в том числе в других регионах. Мы все должны помнить, какая была террористическая угроза в 90-е годы.

Вспоминаем чеченские кампании, когда детей в школах предупреждали: не поднимайте конфеты, не берите у дядечек конфеты, не поднимайте игрушки. До этого доходило. Были террористы. Но где они сейчас? Все уничтожены!

Хотелось бы, чтобы подобные граждане, которые провели эту террористическую атаку, на собственной шкуре прочувствовали, что нельзя нападать на мирных граждан Российской Федерации.

Если вы — воины, воюйте на фронте. Террор — удел слабых. И вот сейчас мы видим, что <…> [украинские] бойцы слабы, если они нападают на мирных граждан.

Виновных ждет наказание

Необходимо принять комплексное решение, принять для себя, что нужно освобождать от нацистов всю Украину. Не только те территории, в которых прошли референдумы. Потому что угроза будет истекать отовсюду.

Нужно все брать под контроль, независимо от обстановки. Уничтожать все, что движется в нашу сторону с оружием. Всех до единого. Сказал в нашу сторону плохо — наказали. Плюнул в нашу сторону — наказали. Вот тогда прекратятся подобные атаки.

Так как у нас были действительно вековые связи с Украиной, браки, эмиграция была массовая, взаимная, вполне можно ожидать новых террористических атак. В том числе совместно с возможными спящими ячейками на территории самой России.

Мы вступили в тяжелое время. Не нужно раздувать панику, в Сети и правда много разных мнений по этой ситуации. Спецслужбы между собой разберутся. Виновные будут наказаны.