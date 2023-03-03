Власть 03 марта 2023, 12:50 Кремль анонсировал меры по предотвращению терактов после атаки на Брянскую область Представитель Кремля Песков: выводы о теракте в Брянской области сделают после следствия РИА «Новости»

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Ситуацию с нападением украинских диверсантов на села в Брянской области внимательно изучат, чтобы принять меры по недопущению таких событий в будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Брянской области действует особый приграничный режим, который предусматривает введение определенных норм.

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«Будет разбираться вчерашний теракт, и будут приниматься меры по недопущению таких событий в будущем», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что сейчас на месте работают все службы, которые проводят следственные действия.

Отвечая на вопрос, нужно ли признать взявшее на себя ответственность за нападение на села вооруженное формирование «Русский добровольческий корпус» террористической организацией, Песков предложил дождаться результатов расследования.

Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области в минувший четверг, 2 марта. Под атакой оказались села Любечане и Сушаны Климовского района.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что жертвами нападения стали двое мужчин, мальчик 2012 года рождения получил ранение. Пострадавшего ребенка прооперировали врачи и извлекли пулю. Сейчас жизни школьника ничто не угрожает.

Президент России Владимир Путин назвал нападение на населенные пункты Брянской области терактом.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики «Русского добровольческого корпуса», выступающего на стороне украинских войск.