Эксклюзив 31 мая 2023, 13:47 «Схватила сына и закричала: „Бегите!“» Пострадавшая при обрушении трибун в Ростове помогала вытаскивать других Пострадавшая при обрушении трибун Василиса: вытащила сына и помогла другим, игнорируя боль сле

Читать 360tv в

Пострадавшая при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону Василиса Попова рассказала «360», что лежит в отделении нейрохирургии вместе с маленьким сыном. Перед этим ребенок почти сутки провел в реанимации. Она вспомнила, что поначалу потеряла сознание от боли, но как только пришла в себя, вытащила из-под обломков сына и стала помогать вытаскивать других.

«Трибуна взмыла вверх»

Василиса вспомнила, что во время матча начался сильный дождь, игру прервали и всех пригласили на трибуны. Дети и родители сели вначале на первые сиденья, затем поднялись чуть выше, потому что «всех уже поливало». Родители накрыли детей куртками.

Реклама

«И я смотрю — висит что-то металлическое, труба какая-то полетела. Смотрю вправо и вижу, как самая первая трибуна с людьми полностью переворачивается, она даже вверх взмыла, можно сказать. Людей там было очень много. Я хватаю ребенка и кричу: „Всем бежать!“» — описала те жуткие мгновения молодая женщина.

Уже через несколько мгновений перевернулась вторая трибуна. Василиса почувствовала сильную боль и потеряла сознание.

Крики и кровь

«Когда очнулась, вокруг меня были дети, крик, мой ребенок был весь в крови… Я обломки смахнула и вытащила сначала сына, дотащила до скорой — и стала вытаскивать других. Были „тяжелые“ дети, с перебитыми ногами. Мы с мужчинами пытались поднять эти трибуны», — продолжила собеседница канала.

Ее сын попал в реанимацию, но сегодня его перевели в отделение нейрохирургии и планируют обследовать дальше. Самочувствие у ребенка пока плохое: он получил множественные рваные раны на голове, черепно-мозговую травму, травму ноги. Состояние Василисы, по ее словам, удовлетворительное. Ей сделали КТ и выявили только сотрясение мозга и многочисленные ушибы тела. Ей дают обезболивающие препараты.

Женщину предлагали перевезти в БСМП, но она отказалась — сейчас для нее важнее быть рядом с сыном.

«У него сильная психологическая травма: он лежал с мальчиком, у которого мама умерла, очень боялся за меня», — пояснила Василиса.

Трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону обрушились накануне днем. Пострадали 36 человек, одна женщина погибла.