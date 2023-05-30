Эксклюзив 30 мая 2023, 17:44 Женщина погибла при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону МЧС РФ: при обрушении трибуны в Ростове погибла женщина, семеро детей попали в больницу Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Женщина погибла во время обрушения трибуны спортивного сооружения на территории гребного канала «Дон» в Ростове. Информацию «360» подтвердили в пресс-службе МЧС России.

Пострадали семеро детей, их направили в больницу. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно.

Реклама

Обрушение трибуны произошло 30 мая в 16:25, причины происшествия уточняются.

«Во время футбольного матча на гребном канале в Ростове обрушилась трибуна. В результате ЧП погибла женщина, восемь человек пострадали (из них семеро — дети)», — рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

На опубликованных кадрах видно, что несколько конструкций перевернулись. Рядом с местом происшествия дежурили бригады скорой помощи и спасатели.

Ранее в Оренбурге рухнула карусель, на которой катались люди. Пострадали почти 20 человек, больше половины попали в медучреждения, два человека были в тяжелом состоянии.