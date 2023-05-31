Происшествия 31 мая 2023, 11:47 Власти сообщили о 36 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону Губернатор Голубев: при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 36 человек Пресс-служба МЧС

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Число пострадавших из-за обрушения трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36. Такую информацию озвучил губернатор региона Василий Голубев, сообщил ТАСС.

«Сейчас, после того как [это] случилось, еще в разных местах обратились [к медикам] — в Батайске, в том числе. Всего порядка 36 человек», — сказал он.

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По его словам, считавшееся тяжелым состояние одного мальчика удалось стабилизовать. Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Администратор городской больницы № 20, куда попали пострадавшие дети, отметил улучшение их состояния.

«В принципе динамика положительная у всех [пострадавших] — и у мальчика, которого оперировали вчера, нейрохирургическую операцию [ему] провели», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших в результате ЧП. В частности, травмы получили 24 ребенка. Состояние одного из них медики оценивали как крайне тяжелое, еще четверых — как тяжелое.

Трибуны на Гребном канале в Ростове-на Дону обрушились вечером 30 мая, причиной стал шквалистый ветер. Все произошло в момент, когда там проходили детско-юношеские соревнования по футболу. Одна женщина в результате случившегося погибла.