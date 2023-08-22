Происшествия 22 августа 2023, 21:13 Опасность под ногами. Подземелья Москвы могут привлечь диверсантов Криминалист Игнатов заявил, что коллекторы Москвы должны тщательно охраняться Викимедиа

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Полиция ищет и допрашивает организаторов смертельной экскурсии по подземной Москве. Однако возникает вопрос: как вообще диггеры смогли беспрепятственно попасть в коллектор? Ведь во время СВО нужна особая бдительность, а подземелья могут стать удобной точкой для диверсий.

Полиция ищет организаторов подземной экскурсии

Недавно в Москве погибли семь участников подземной экскурсии и их гид-диггер. Группа спустилась в коллектор в районе Неглинки. Вскоре начался сильный ливень. Неподалеку от станции метро «Трубная» вода настигла людей, и они не смогли выбраться на поверхность.

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Следователи задержали одного из московских диггеров. Именно с ним попытался связаться перед гибелью гид экскурсионной группы. На допросе мужчина заявил, что уже давно не занимается исследованием подземелий и не сопровождает туда людей.

Также задержали генерального директора компании «Спутник» из Петербурга. Он пытался скрыться за границей, но не успел, сообщил Telegram-канала Shot. А вот его коллега из компании «Авангард» сразу же после известий о трагедии уехал в Дубай. Оба бизнесмена подозреваются в организации опасного похода по коллекторам.

Экстремальный наркотик

Социальный психолог Алексей Рощин пояснил «360», что опасные развлечения всегда привлекали людей. Иногда эту тягу называют адреналиновой наркоманией: человек в экстремальных ситуациях ощущает себя на грани жизни и смерти.

С одной стороны это, конечно, неприятное ощущение страха, но с другой — происходят выбросы различных гормонов, прежде всего адреналина. Организм сам по себе включает стресс и готовность к борьбе. Происходит невероятный прилив сил, когда нужно, как говорится, или бежать, или сражаться. Алексей Рощин социальный психолог

Эксперт добавил, что некоторым людям трудно достичь такого состояния, поэтому в обычной жизни они ощущают себя как будто в полусне: никак не могут встряхнуться, все работает в пол силы — зрение, слух, мышцы.

«Поэтому они ищут каких-то острых переживаний. А раз пережив эти волнующие моменты, эти люди хотят их повторить. Поэтому ищут все более и более опасные приключения», — сказал Рощин.

Он отметил, что для обыкновенных людей обычно вполне хватает «экстрима на диване»: похожие переживания дают фильмы ужасов. Они позволяют пережить волну адреналина, поэтому их не прочь посмотреть даже хрупкие девушки.

Коллекторы должны быть под охраной

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал «360», что правоохранительные органы тщательно следят за деятельностью не только диггеров, но и руферов (любителей залезать на крыши высотных зданий — прим. ред.), а также других экстремалов, которые могут быть потенциально опасны.

Полиция обязана контролировать все московские подземные коммуникации. Ведь там очень много стратегических объектов. Они должны быть под круглосуточной охраной, в том числе и все эти коллекторы. Ведь они тоже стратегический объект: по ним можно дойти куда угодно, вплоть до Кремля. Михаил Игнатов криминалист

Эксперт уточнил, что такое пристальное внимание вполне оправдано: карта подземной Москвы очень притягательна для диверсионных групп. Имея при себе этот план, можно незамеченными пройти под любым зданием и устроить взрыв, отравить гидроузлы, которые снабжают город и Подмосковье.

«Честно говоря, не понимаю, почему какие-то непонятные люди устраивали экскурсии, которые к тому же были опасны для жизни экскурсантов. Здесь очень серьезная недоработка тех, кто обязан охранять подземные коммуникации. Надеюсь, они сделают выводы», — сказал Игнатов.

По его словам, в идеале каждый люк, каждый вход под землю должен быть под сигнализацией с видеонаблюдением, чтобы при несанкционированном вскрытии сразу давать тревожный сигнал на пульт дежурного по охране.

«При срабатывании сигнализации туда незамедлительно должна высылаться группа немедленного реагирования, чтобы установить нарушителей, задержать их и передать соответствующим органам для дознания и проверки. Ведь это могут быть не просто любопытные, а диверсанты», — сказал эксперт.