Эксклюзив 15 мая 2023, 20:30 «Нельзя было спасти». Соседка убитой в Солнечногорске блогерши пыталась вызвать девушке скорую «360»: истекающую кровью блогершу в подъезде в Солнечногорске нашла соседка

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В Солнечногорске расследуют жестокое убийство 22-летней девушки-блогера. Ее обнаружили в подъезде одного из домов со множественными ножевыми ранениями. Соседка погибшей рассказала в беседе с «360», что она вызвала скорую, но спасти смертельно раненную девушку было невозможно.

«Страшная картина. Не дай бог кому такое увидеть, столкнуться. Я вызывала скорую. Нельзя было спасти. Там был медик с нами — сосед. Перерезанное горло у женщины, и все, фонтаном лила кровь. Я услышала крик и выбежала. У меня были двери открыты, я ждала мужа», — поделилась собеседница издания.

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Женщина добавила, что подозреваемого несколько раз видели возле подъезда курящим. Некоторые замечали его, когда он общался с погибшей.

«Задаешь вопрос, могли ли мы что-то изменить… А ничего не изменишь», — сказала соседка.

Трагедия произошла 12 мая в подъезде дома на улице Дзержинского. Брат убитой рассказал, что предполагаемый преступник ухаживал за девушкой, но она не отвечала ему взаимностью. Блогер даже неоднократно получала в свой адрес угрозы.

Подозреваемый — 32-летний сын бывшего советника заместителя посла России в Пакистане. Однако отец предполагаемого преступника сказал «360», что у него нет сына.