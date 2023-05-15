Эксклюзив 15 мая 2023, 16:29 Сына советника экс-зампосла в Пакистане задержали по подозрению в убийстве — СМИ Shot: за убийство в Солнечногорске задержали сына советника экс-зампосла в Пакистане

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В Солнечногорске задержали сына бывшего советника заместителя посла России в Пакистане, сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, 32-летнего Александра Березюка заподозрили в убийстве 22-летней девушки.

Источники издания сообщили, что убитую обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями в области шеи, плеча и виска. Злоумышленник скрылся с места преступления, но его личность быстро установили — по предварительным данным, им оказался 32-летний сын бывшего советника заместителя посла России в Пакистане Александр Березюк. Молодого человека вычислили по камерам видеонаблюдения, правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления.

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Отец предполагаемого подозреваемого рассказал «360», что у него нет сына.

«У меня сына нет, у меня дочь», — отметил Владимир Березюк.

Сотрудники СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства 22-летней девушки в Солнечногорске. В пресс-службе ведомства уточнили, что 32-летнему местному жителю предъявили обвинение, его арестовали. Молодой человек уже сознался в содеянном.

Ранее житель Наро-Фоминска нанес смертельное ранение своему знакомому. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.