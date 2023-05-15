Эксклюзив 15 мая 2023, 18:08 «Они были знакомы». Брат убитой в Солнечногорске девушки рассказал о возможном преступнике Брат убитой в Солнечногорске девушки-блогера заявил, что она получала угрозы РИА «Новости»

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Убитая в Солнечногорске девушка-блогер получала в свой адрес угрозы, рассказал «360» ее брат Сергей Слабков. По его словам, так настойчивый молодой человек добивался внимания его сестры.

Молодые люди познакомились около четырех месяцев назад.

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«Они были знакомы, но не было отношений <…> [Ухажер хотел], чтобы она стала его девушкой», — рассказал собеседник «360».

Он добавил, что родные девушки не обращались в полицию. Ее мать связалась с настойчивым мужчиной, после чего угрозы на какое-то время прекратились.

По данным следствия, жительницу Солнечногорска убили 12 мая в подъезде дома на улице Дзержинского. Напавший нанес жертве множественные ножевые ранения и скрылся, однако по горячим следам его удалось найти и задержать, после чего он признался в совершенном преступлении. Источники Telegram-канала Shot сообщили, что задержанным оказался 32-летний сын бывшего советника заместителя посла России в Пакистане Александр Березюк. Отец предполагаемого злоумышленника рассказал «360», что у него нет сыновей.