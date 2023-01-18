Происшествия 18 января 2023, 19:06 Неисправность, ошибка или убийство. Версии падения вертолета в Броварах Член Запорожской ВГА Рогов заявил, что верхушку МВД Украины могли убить Telegram

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Под Киевом упал вертолет, убив и покалечив несколько десятков человек. На борту находилась вся верхушка украинского МВД. Хотя официально основная версия — ошибка пилота, не исключено, что кто-то хотел расправиться с силовиками. Машину могли намеренно испортить или сбить. При этом возможна и внезапная поломка воздушного судна: французские Eurocopter EC225 Super Puma известны серией громких катастроф.

Крушение вертолета в Броварах

Утром 18 января рядом с детским садом и жилым домом в Броварах Киевской области рухнул вертолет. Данные о погибших постоянно меняются, последний раз сообщалось, что крушение стоило жизни одному ребенку и 15 взрослым, ранено более 20 человек.

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Официальные украинские власти сообщили, что на борту вертолета Eurocopter EC225 Super Puma находились глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и еще шесть человек. Все они погибли.

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Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что должен был встретить пассажиров рухнувшего вертолета в Харькове и незадолго до аварии разговаривал с ними.

Версии катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ, Национальной полиции и другим уполномоченным органам выяснить все обстоятельства трагедии в Броварах. По одной из версий, машина низко летела из-за густого тумана и пилот не справился с управлением.

Местные жители утверждают, что вертолеты регулярно летали на очень малой высоте: погода пасмурная, почти каждый день густой туман. При этом вокруг расположены многоэтажки, больницы, садики, школы. Однако это, похоже, чиновников не волновало.

Одна из жительниц Бровар рассказала, что вертолет начал гореть еще в воздухе. Похоже, пилот, понимая неизбежность падения в жилом районе, направил машину к самому маленькому, двухэтажному зданию. Именно там находился детский садик.

Вертолет с дурной славой

Французские вертолеты Eurocopter EC225 Super Puma украинские власти начали приобретать в декабре 2018 года в рамках соглашения о создании единой системы авиационной безопасности и защиты между Украиной и Францией.

Выбор трудно назвать осмысленным. Первый громкий скандал с этими машинами случился еще в 2009 году: во время ночной посадки на нефтяную платформу вертолет упал в море. К счастью, все 18 человек на борту пережили это происшествие.

Eurocopter EC225 Super Puma Агентство морской безопасности Испании, 2016 год / Викимедиа

Осенью 2012 года ситуация повторилась — воздушное судно затонуло в Северном море. Команду и пассажиров успели спасти. Позже выяснилось, что причиной аварии стала большая трещина на вертикальном валу конической шестерни коробки передач.

Весной 2016 года в Норвегии во время полета у машины попросту оторвался винт. Вертолет рухнул на землю и взорвался, все 13 человек на борту погибли.

Лопасти вертолета Super Puma EC225LP, разбившегося в 2016 году в Норвегии

После этой катастрофы большинство стран отказалось иметь дело с Eurocopter EC225 Super Puma. Французам не помогла даже смена названия с Eurocopter на Airbus Helicopters.

Спустя два года Украина купила 55 легких и тяжелых б/у вертолетов Eurocopter за 550 миллионов евро. Львиную часть средств украинцам предоставили банки и казначейство Франции в виде среднесрочных кредитов, сообщил украинский правительственный портал.

Среди подписантов этой сделки названы тогдашние премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр МВД Арсен Аваков. Последнего, как известно, после громкой отставки сменил погибший сегодня Денис Монастырский.

Авария может оказаться убийством

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов напомнил «360», что вероятной причиной аварии называют техническую неисправность воздушного судна украинских силовиков. Однако эта версия, по его мнению, выглядит неправдоподобной.

По словам Рогова, вертолет сделал три круга над магазином, потом полетел в центр, начал резко снижаться и рухнул. Все это указывает на то, что пилот явно искал место, куда сесть, до последнего пытаясь спасти машину и своих пассажиров.

Очень большие подозрения, что это просто ликвидация Монастырского, который был главой МВД и слишком много знал о контрактах, тратах, воровстве на войне. Через него проходили большие суммы денег. Владимир Рогов член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский вызывает все больше вопросов со стороны западного сообщества, прежде всего США, отметил Рогов. Они помнят сотрудничество Украины с разорившейся биржей FTX, через которую утекли миллиарды американских бюджетных средств.

«Думаю, мы увидим еще не одну авиакатастрофу, автокатастрофу, передоз и прочие внезапные смерти „в самом расцвете сил“ представителей верхушки этой шайки наркоманов-нацистов», — сказал Рогов.