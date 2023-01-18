Мир 18 января 2023, 10:27 Пять человек пострадали при падении вертолета в Броварах МВД Украины сообщило о пяти пострадавших при падении вертолета в Броварах Соцсети

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Пять человек пострадали в результате падения летательного аппарата рядом с детским садом в Броварах в пригороде Киева. Об этом сообщили в МВД Украины. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале уточнил, что в городе упал вертолет.

«Киевская область.В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие», — написал Кулеба.

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На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и бригады скорой помощи. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали трагедией ЧП в Броварах, но никаких подробностей не привели.

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В местных пабликах и СМИ публикуют кадры с места происшествия. На фото видно, что летательный аппарат задел жилое здание. От вертолета практически ничего не осталось.

Обстоятельства и подробности падения воздушного судна местные власти пока не публикуют.