Общество 29 апреля 2023, 10:04 Сенатор сообщил об отсутствии паники в Севастополе из-за ЧП с резервуаром Сенатор Алтабаева заявила, что в Севастополе нет паники из-за ЧП с нефтебазой Соцсети

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Защищающие Севастополь российские военные находятся в состоянии постоянной готовности, паники в городе нет. Об этом ТАСС сообщила член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

«Город живет своей размеренной обычной жизнью. Такие события панику не могут вызвать, потому что все жители прекрасно знают, что делать в этой ситуации. Поэтому паники быть не может, все силы находятся в состоянии постоянной готовности», — сказала она.

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что в преддверии анонсированного контрнаступления ВСУ Украина старается подпитывать повестку угрозами и провокациями.

«Противник пытается разными способами дотянуться до главной базы Черноморского флота России, до города русской славы такими бессовестными атаками», — добавил парламентарий.

Член комитета Совфеда по государственному строительству и конституционному законодательству Ольга Ковитиди призвала дать жесткий ответ Украине на ЧП с нефтебазой.

«У нас больше нет времени на медленные танцы. Произошедшее требует жестких ответных действий», — заявила она.

Утром в субботу в Севастополе загорелся резервуар с топливом. По предварительной информации, объект атаковал беспилотник. Губернатор Михаил Развожаев подчеркивал, что в результате ЧП никто не пострадал.