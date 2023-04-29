Спецоперация 29 апреля 2023, 08:45 Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым Yle: президент Украины Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят контрнаступление на полуостров Крым. Его слова привело финское издание Yle.

«Украинские военные смогут сломить сопротивление российской армии и вернуть полуостров Крым под свой контроль», — сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что успех предстоящей операции полностью зависит от военных поставок со стороны Запада.

«Российские мобилизованные военнослужащие теряют мотивацию. Они боятся нас и последствий контрнаступления», — добавил политик.

Кроме того, он предупредил, что конфликт с Россией способен затянуться на десятилетия, несмотря на поставки западного вооружения.

Ранее бывший советника Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что украинская армия не готова к контрнаступлению. По его словам, для него необходимо еще больше живой силы, а также танков и дальнобойных ракет.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов называл предстоящее контрнаступление ВСУ агонией для украинского режима.