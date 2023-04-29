29 апреля 2023, 08:45
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым
Yle: президент Украины Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят контрнаступление на полуостров Крым. Его слова привело финское издание Yle.
«Украинские военные смогут сломить сопротивление российской армии и вернуть полуостров Крым под свой контроль», — сказал Зеленский.
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Он подчеркнул, что успех предстоящей операции полностью зависит от военных поставок со стороны Запада.
«Российские мобилизованные военнослужащие теряют мотивацию. Они боятся нас и последствий контрнаступления», — добавил политик.
Кроме того, он предупредил, что конфликт с Россией способен затянуться на десятилетия, несмотря на поставки западного вооружения.
Ранее бывший советника Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что украинская армия не готова к контрнаступлению. По его словам, для него необходимо еще больше живой силы, а также танков и дальнобойных ракет.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов называл предстоящее контрнаступление ВСУ агонией для украинского режима.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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