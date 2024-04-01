Эксклюзив 01 апреля 2024, 16:12 «Нечеловеческие действия». Знакомая — об избиении героя СВО в Москве Знакомая пострадавшего военного Дерябина: он ест и пьет только через трубочку Телеканал «360»

Читать 360tv в

Несколько человек избили у московского караоке-бара героя СВО Марата Дерябина. Знакомая пострадавшего Татьяна назвала нападение на мужчину бесчеловечным поступком. В интервью «360» она рассказала, что сейчас боец в тяжелом состоянии: ест и пьет через трубочку.

Переломы с кровоизлиянием

Марат должен был вернуться в зону спецоперации. Друзья и девушка устроили ему проводы — компания находилась в баре в Рязанском районе. Однако между Маратом и другими посетителями завязался конфликт.

Реклама

«Началась драка. Насколько мне известно, друг с ним (Маратом — прим. ред.) был. Он тоже получил в лицо, отлетел куда-то <…> Перенеслась вся эта мясорубка на улицу. Его (Марата — прим. ред.) столкнули и начали избивать. Потом уже друг опять вышел. Тоже получил еще раз. Ну и потом уже все: скорая, его (Марата — прим. ред.) увезли», — рассказала Татьяна.

Запись, на которой видно, как бойца СВО буквально вышвыривают из заведения, оказалась в распоряжении «360». На кадрах пострадавший несколько минут лежит на земле и не шевелится.

«У него двойной перелом основания черепа с кровоизлиянием. Также то ли трещина, то ли сломана скула, там тоже кровоизлияние. Врачи занимаются, но состояние тяжелое у него сейчас. Кушает, пьет через трубочку. Разговаривать ему тяжело и не рекомендуется. Но он в сознании», — поделилась собеседница «360».

Отзывчивый и добрый парень

Самого Марата девушка охарактеризовала очень положительно. Он провел в зоне спецоперации минимум год. Не раз получал ранения, контузию, проходил лечение, но возвращался обратно.

«Очень отзывчивый. Если был бы конфликт у девушки, он, скорее всего, не прошел бы мимо, заступился. Парень правда классный, добрый. Обидно, что так произошло. Нечеловеческие действия. Даже если убрать его награды, достоинства, как геройски там (в зоне СВО — прим. ред.) он себя проявляет, так нельзя делать. Это дико — добивать человека руками и ногами. У людей не сыграло в голове, что это сей-то сын… Парня жалко, такая несправедливость. Будем надеяться, что добро победит, они (преступники — прим. ред.) получат по заслугам. На будущее, может, уроком кому-то будет не совершать такие действия», — заключила Татьяна.

Дерябин получил Георгиевский крест за героизм и мужество при исполнении воинского долга в зоне СВО. Будучи заместителем командира взвода, он лично уничтожил трех украинских националистов и пикап в районе Ольшаны.

Ранее в Пермском крае ветерана спецоперации избили до смерти. Мужчина несколько дней провел в больнице, но организм не справился с полученными травмами. Подозреваемых задержали и отправили в СИЗО, им уже предъявили обвинение. Расследование продолжается.