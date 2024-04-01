Эксклюзив 01 апреля 2024, 14:48 Нападение на заступившегося за девушку бойца СВО в Москве попало на видео Появилось видео нападения на заступившегося за девушку бойца СВО в Москве

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В Москве на героя СВО Марата Дерябина напали сразу несколько человек. Поводом стало то, что он заступился за девушку в кафе, где сидел с друзьями. Видео с места оказалось в распоряжении «360».

В кадр попал момент, когда несколько мужчин буквально вытолкали его на улицу и стали бить, хотя он уже упал на землю. Некоторое время пострадавший лежал и не шевелился. Пара очевидцев склонились над ним и, похоже, пытались оказать помощь. Одна девушка кому-то позвонила.

Известно, что сержант Дерябин получил Георгиевский крест за героизм и мужество при исполнении воинского долга в зоне СВО. Будучи заместителем командира взвода, он лично уничтожил трех украинских националистов и пикап в районе Ольшаны. В итоге ДРГ противника бежала с позиций.

В феврале 2024 года похожая история произошла в Ханты-Мансийском автономном округе — ветеран спецоперации заступился за девушку в одном из заведений общепита, завязалась потасовка, в итоге он сломал руку.