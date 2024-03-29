29 марта 2024, 05:09
Ветерана спецоперации избили до смерти в Пермском крае
Жестоко избитый ветеран СВО скончался, не выходя из комы в Пермском крае
Ветерана специальной военной операции жестоко избили в Пермском крае. Спустя несколько дней он умер, не выходя из комы. Об этом сообщил Пермский Молодежный Центр в соцсети «ВКонтакте».
«В Пермском крае жестоко избили бывшего участника СВО Илью Терещенко. После происшествия он попал в больницу, но организм не справился с полученными травмами, и он умер, не выходя из комы», — уточнили общественники.
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По данным следствия, преступление было совершено 7 марта в одной из квартир дома, расположенного в поселке Полазна Добрянского городского округа Пермского края.
Между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого 37-летний и 51-летний мужчины избили ветерана СВО, а затем сбежали. Их уже задержали, сообщила пресс-служба краевого СУ СК.
Задержанных отправили в СИЗО, им уже предъявили обвинение. Расследование продолжается.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что статус ветерана боевых действий уже получили более 300 тысяч участников СВО.
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