Эксклюзив 29 августа 2023, 16:11 «Надеюсь, это месть за ссору». Дядя фигуристки Горбачевой — об исчезновении племянницы Дядя Горбачевой предположил, что ее исчезновение связано с местью за ссору Соцсети

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Ссоры между фигуристкой Алиной Горбачевой и ее тренером случались и раньше. Вероятно, перед исчезновением тоже мог произойти некий серьезный конфликт, после которого спортсменка решила отомстить. Такое предположение высказал в беседе с «360» дядя Горбачевой.

Виделись с мамой, все было в порядке

«Я ее вообще не слышал уже год, наверное, в принципе. Она последний раз мне писала очень давно. Может, к подруге могла отправиться, но зачем было брать паспорт и деньги. Может, чтобы всех напугать, решила где-то переночевать. Какой-то отель могла снять, но полиция тогда бы сразу это выяснила. Больше и нет никаких предположений», — поделился мужчина.

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По его словам, раньше, насколько ему известно, у Алины были близкие подруги из числа девушек, с которыми она тренировалась. Как дела обстоят сейчас, дядя не знает. Он живет в другом городе и редко выходит на связь с племянницей.

«Мама, конечно, переживает. Я тоже с ней толком не могу созвониться. Виделись они вроде бы на той неделе, общались, вроде все нормально было. Но человек в таком возрасте меняется. Все может произойти», — добавил собеседник «360».

Звали тренироваться к другим, но она не уходила

Он обратил внимание, что тренер была в глазах Горбачевой очень большим авторитетом. И хотя ее ранее уже звали в другие школы, девушка не уходила.

«Хотя тренер явно хуже в плане компетентности. Но она ее вывела с нуля и была очень важна для нее. Я не знаю, что там было во время ссоры. Не знаю, насколько все серьезно. Но она не хотела ранее от нее уходить, хотя была возможность», — подчеркнул мужчина.

По словам дяди спортсменки, ссоры между племянницей и тренером происходили и раньше — их «было полно». Алина могла уйти пройтись, но возвращалась назад.

По мнению мужчины, сейчас самым главным в расследовании является получение доступа к звонкам девушки. Такую информацию могут предоставить по решению судьи.

«Она звонила в момент, когда выходила с тренировки. Рассчитываю, что это просто месть за ссору», — заключил собеседник «360».

По факту исчезновения Алины Горбачевой уже возбудили уголовное дело об убийстве. Ход расследования поставила на контроль прокуратура Москвы.