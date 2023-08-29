Спасатели нашли вещи пропавшей фигуристки Горбачевой | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 15:28 Спасатели нашли вещи пропавшей фигуристки Горбачевой Источник «360»: вещи фигуристки Горбачевой нашли на пляже Покровской набережной РИА «Новости»

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Занимающиеся поисками пропавшей в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачевой обнаружили ее вещи на пляже Покровской набережной. Об этом «360» сообщил источник.

По словам собеседника, на пляж спасателей направила тренер спортсменки Софья Федченко. Больше на связь наставница Горбачевой на связь не выходила.

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О пропаже юной фигуристки сообщила в социальных сетях ее мать. По ее словам, в минувшее воскресенье, 28 августа, Алина каталась на «Чкалов Арене», а после вышла в сторону Владимирской церкви.

В объективы камер видеонаблюдения фигуристка попала на Волоколамском шоссе. Согласно сводке отряда «Лиза Алерт», в парк на набережной Горбачева зашла в 19:08. После этого времени камеры ее не фиксировали.

К поискам спортсменки подключили катер для осмотра акватории, а также кинологов с собаками.

Алина Горбачева — действующая чемпионка России среди юниоров.