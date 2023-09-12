Происшествия 12 сентября 2023, 10:17 Пассажиры севшего в поле самолета отправились на автобусах в пункты назначения «Уральские авиалинии»: пассажиров Airbus А320 доставят в пункты назначения Пресс-служба МЧС

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Пассажиры экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета «Уральских авиалиний» отправились в пункты назначения. Об этом сообщили в пресс-центре авиакомпании.

«Пассажиры сейчас садятся в автобусы и разъезжаются в пункты назначения — Омск, Новосибирск», — указали в «Уральских авиалиниях».

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В компании отметили, что во Дворце культуры села Убинского людям предоставили питание, воду, а также зарядку для мобильных телефонов. Все получили свой багаж.

Ранее источник Telegram-канала Shot заявил, что пассажиры самолета «Уральских авиалиний» получат выплаты в размере 100 тысяч рублей после экстренной посадки.

Пилот воздушного судна, выполнявшего рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и посадил лайнер в поле Новосибирской области. Возможной причиной ЧП могла стать утечка гидравлики.

Самолет не смог сесть в Омске, так как иначе на полной скорости выкатился бы за пределы ВПП. Экипаж принял решение лететь в Новосибирск. Но у лайнера кончилось топливо, поэтому его пришлось сажать в поле.

Росавиация уже создала комиссию для расследования произошедшего. Специалисты выехали на место ЧП.