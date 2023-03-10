Происшествия 10 марта 2023, 17:39 Два массовых шутинга за один вечер. Кто стоял за стрельбой в Германии и Израиле Психолог Гарифуллин: массовую стрельбу могут устроить под влиянием религии или обиды Фото: PxHere

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Вечером 9 марта из-за массовой стрельбы погибли как минимум семь человек, еще около 30 получили ранения. Нападения произошли сразу в двух странах: в Израиле неизвестный открыл огонь по посетителям кафе, а в Германии группа людей расстреляла прихожан в центре «Свидетелей Иеговы»*. «360» собрал главное об этих происшествиях, а также узнал, по каким причинам люди чаще всего решаются на такие преступления.

Расстрел в церкви в Германии

Несколько человек открыли огонь по прихожанам в центре религиозной организации «Свидетели Иеговы»* в Гамбурге вечером 9 марта.

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Точной информации о том, сколько было нападавших, нет. СМИ выдают разные версии: кто-то пишет, что стрелок был один, другие сообщают о нескольких вооруженных людях.

Сперва стало известно о шести жертвах, позже их число выросло до семи. Еще не менее 24 человек получили ранения, сообщила газета Bild. Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отметил Hamburger Morgenpost.

Правоохранительные органы призвали жителей близлежащих улиц не покидать дома и избегать места стрельбы. В полиции уточнили, что пока не установили мотивы нападения. Случившееся расценивают как «массовое убийство на почве одержимости». Расследование продолжается.

По данным местного телевидения, стрелок мог покончить с собой — такой версии придерживается полиция. Телеканал RTL уточнил, что силовики услышали выстрел с верхних этажей, как только зашли в здание, — позже там нашли тело предполагаемого стрелка. Официального подтверждения этой информации еще нет.

«У нас нет никаких указаний на то, что преступник находится в бегах. Есть указания на то, что преступник, возможно, находился в здании и может быть даже среди погибших», — рассказал один из полицейских телеканалу CNN.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в Twitter назвал стрельбу в Гамбурге «жестоким актом насилия».

«Несколько членов общины иеговистов стали жертвами жестокого акта насилия прошлой ночью. Мои мысли с ними и их семьями», — написал он.

РИА «Новости»

Теракт в Тель-Авиве

Вечером 9 марта неизвестный открыл огонь по посетителям кафе «Гуча» на улице Дизенгогоф в Тель-Авиве, сообщил израильский портал Ynet. Это произошло в нескольких километрах от очередной многотысячной акции против юридической реформы правительства.

Сперва местные СМИ писали, что ранения получили два человека, позже их число выросло до трех. По предварительной информации, один пострадавший находится в критическом состоянии, другой — в тяжелом, а состояние третьего оценивают как средней тяжести. The Jerusalem Post со ссылкой на начальника окружной полиции Тель-Авива уточнило, что среди раненых может быть сам стрелок.

По словам свидетелей, нападавший выстрелил восемь раз, прежде чем оружие заклинило. Тогда он попытался сбежать, однако его нейтрализовал полицейский, который жил неподалеку. Сотрудник правоохранительных органов выбежал из дома с пистолетом, когда услышал выстрелы, чтобы помочь раненым. Затем мужчина погнался за злоумышленником — он смог настичь его в соседнем переулке.

Огонь по нападавшему также открыл доброволец полиции, который приехал к ресторану забрать свою дочь. По словам мужчины, они выстрелили в стрелка по три раза, а когда он упал, «всадили в него еще пули». Из-за выстрелов с разных сторон в органах правопорядка предположили, что нападавших могло быть двое, — эту версию проверяют.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся «тяжелым» терактом. В момент нападения он находился в Риме с официальным визитом.

«Сегодня вечером совершен тяжелый теракт в Тель-Авиве. Я молюсь за благополучие раненых и выражаю поддержку полиции и силам безопасности, действующим на месте», — сказал Нетаньяху.

Личность стрелка удалось установить. Им оказался 23-летний палестинец Муатаз Хаваджа из деревни Нилин, которая находится на Западном берегу реки Иордан. По данным портала Ynet, ранее он дважды был судим и отбывал наказание в израильских тюрьмах.

«Стрельба на улице Дизенгоф — первоначальный ответ на преступления сионистской оккупации, последним из которых стало убийство троих молодых людей сегодня утром» — так прокомментировали теракт в палестинском исламистском движении ХАМАС.

За последние сутки в Израиле были еще две попытки терактов. Вечером в четверг в городе Бейтар-Илит объявили о появлении террористов, жителей призвали запереться в домах и не выходить на улицу. Предупреждение прозвучало после того, как в одном из автобусов обезвредили задымившееся взрывное устройство, сообщило издание JNS.

Помимо этого, на одну из частных ферм в районе Дорот пришел вооруженный ножом араб — его застрелил местный фермер, который понял цель злоумышленника. В результате никто из мирных жителей или сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Во время обыска у террориста нашли несколько самодельных взрывных устройств.

Три основных фактора массового шутинга

Человек может взять оружие в руки по разным причинам. Есть три основных фактора, рассказал «360» доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

Первое — злоумышленник может решиться на преступление в рамках какой-то деструктивной культуры. Примеры — скулшутинг или нападения на религиозной почве.

По словам Гарифуллина, всегда найдутся группировки, которые каким-то образом будут манипулировать депрессивной молодежью. Они смогут убедить таких людей не просто покончить с собой, а сделать это якобы со смыслом — в рамках полезного для человечества акта.

«[Также] есть индивидуальная проекция. С одной стороны, она связана с психологическими заболеваниями, а с другой — какими-то обидами и жизненными ситуациями, отношениями с субъектом, с которым [нападавший] хочет разобраться», — объяснил психолог.

Психопатии могут быть разными: например, мания величия. Этим страдал убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен.

Он получил славу на века, популярность, наверное, такую же, как у Джона Леннона. Есть люди, которые понимают, что могут войти в историю на основании такого ключевого акта в отношении известной личности, например. Рамиль Гарифуллин

Есть и третий вариант: киллер, который выполняет задачу за деньги, даже не зная мотивов заказчика, потому что тот может их скрывать.

*«Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.