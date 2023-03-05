Мир 05 марта 2023, 04:46 Протесты против судебной реформы в Израиле собрали 400 тысяч человек Times of Israel: 400 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на улицу в Израиле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Организаторы протестов в Израиле заявили, что на демонстрации против судебной реформы вышли в общей сложности порядка 400 тысяч человек. Десятки тысяч митингующих протестовали накануне, в Тель-Авиве полиция применила против них водометы, сообщила Times of Israel.

«Организаторы утверждают, что, по их подсчетам, по всей стране в общей сложности около 400 тысяч протестующих», — говорится в публикации.

Реклама

Массовые протесты против судебной реформы проходят в Израиле девятую неделю подряд. На этом фоне вторая часть реформы получила одобрение на рассмотрение в кнессете.

Реклама

Суть реформы заключается в ограничении влияния Верховного суда на процесс принятия базовых законов, что позволит парламентариям оспаривать решения ВС и даст правительству контроль над назначением судей. Первая часть реформы уже принята в первом чтении.

Ранее комиссия по законодательству вместе с министром Итамаром Бен-Гвиром в Израиле приняла закон о смертной казни для террористов. Смертная казнь грозит любому, кто умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля.